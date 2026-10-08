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Une œuvre poétique
Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson

La poétesse et essayiste canadienne Anne Carson remporte le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise récompense une œuvre poétique d'une grande profondeur.
Publié: il y a 20 minutes
Photo: imago stock&people

Le prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, 76 ans, pour son œuvre «audacieuse et inventive», a annoncé jeudi le jury.

L'autrice a été récompensée pour son travail qui «dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a donné naissance à de nouvelles formes pour la littérature contemporaine», a souligné Ingrid Carlberg, secrétaire permanente de l'Académie suédoise.

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L'Académie suédoise a eu l'occasion d'annoncer rapidement la bonne nouvelle à l'autrice canadienne, qui se trouve en Islande où elle était en train «d'écouter le vent».

Elle est notamment connue pour «Nox», une œuvre inoubliable, publiée en 2010 en mémoire de son frère Michael, qui avait mystérieusement disparu avant de mourir au Danemark en 2000, explique l'Académie Nobel. L'œuvre se déplie comme une seule longue feuille continue de plusieurs mètres.

Nobel de littérature dominé par les hommes

L'an dernier, l'auteur hongrois László Krasznahorkai a remporté la prestigieuse récompense, pour son œuvre dystopique et mélancolique.

Depuis sa création, le Nobel de littérature est dominé par les hommes et les lettres occidentales. Parmi les 123 lauréats, seules 19 femmes ont obtenu le prix et une minorité des auteurs récompensés sont de langues asiatiques ou moyen-orientales. Aucune langue africaine n'est représentée.

Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille et un chèque de 12 millions de couronnes, soit un peu plus de 1 million d'euros.

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