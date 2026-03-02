Israël bombarde l'Iran et le Liban au troisième jour d'une opération conjointe avec les Etats-Unis. Les frappes au Liban ont fait 31 morts lundi, tandis que le Hezbollah intensifie ses attaques contre Israël.

Le conflit s'étend au Liban, Israël bombarde Téhéran: le résumé de la nuit

AFP Agence France-Presse

Au troisième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, Israël continue lundi de bombarder ce pays et a lancé des raids qui ont fait au moins 31 morts au Liban qui pourraient durer «de nombreux jours», en riposte à des attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah contre son territoire.

Le conflit s'étend au Liban

Le Hezbollah avait promis de «faire face à l'agression» américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a affirmé lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne a répliqué, annonçant frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban» et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir vers le sud du pays.

Selon un premier bilan officiel, ces frappes israéliennes ont fait 31 morts et 149 blessés. Le chef de l'armée israélienne affirme que les frappes au Liban pourraient durer de «nombreux jours».

Israël frappe de nouveau Téhéran

L'armée israélienne a indiqué lundi continuer à mener des «frappes à grande échelle» à Téhéran «contre des cibles du régime terroriste iranien». Au moins 27 morts dans le nord-ouest en deux jours de frappes israélo-américaines (responsable iranien). Des frappes sur l'ouest de l'Iran ont fait au moins trois morts à Sanandaj (gouverneur).

En Iran, la province centrale de Yazd a été touchée par des frappes israélo-américaines (responsable iranien) L'agence de presse iranienne Tasnim a fait état d'explosions dans la capitale et les Affaires étrangères chinoises ont fait état d'une personne de nationalité chinoise tuée à Téhéran.

Explosions à Jérusalem

Plusieurs explosions ont été entendues lundi à l'aube à Jérusalem, où les sirènes ont retenti après l'annonce par l'armée de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël. Dimanche, un missile iranien a frappé un abri à Bet Shemesh, ville du centre d'Israël, faisant neuf morts, 11 disparus et 46 blessés.

L'Iran exclut toute négociation

Téhéran «ne négociera pas avec les Etats-Unis», a affirmé le puissant chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le «chaos» avec ses «rêves illusoires».

Un mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux Emirats

Une personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. Des journalistes de l'AFP à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions lundi matin.

Une épaisse fumée noire s'élève lundi de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït (journaliste de l'AFP). Celle-ci conseille de «ne pas venir à l'ambassade». L'armée du Koweït a dit lundi avoir intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire.

Attaques en Irak

Des explosions ont été entendues lundi près de l'aéroport irakien d'Erbil qui abrite des troupes de la coalition emmenée par les Etats-Unis, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Des systèmes de défense anti-aérienne proches de l'aéroport ont abattu des drones, a indiqué un photographe de l'AFP. Depuis le début de la campagne militaire israélo-américaine contre l'Iran, des drones ont été interceptés à plusieurs reprises au-dessus d'Erbil, ville du nord-est de l'Irak où se trouve un important bâtiment consulaire américain.

Fermeture de la frontière en Turquie

La Turquie a suspendu le passage de frontière à la journée avec l'Iran, a annoncé lundi le ministre turc du Commerce. «Les passages des voyageurs à la journée aux trois postes-frontières sont mutuellement suspendus», a affirmé le ministre du Commerce, Omer Bolat, sur X, ajoutant toutefois que la situation sur place était normale.

«L'Iran autorise ses citoyens à entrer sur son territoire via la Turquie. La Turquie autorise également ses citoyens et les ressortissants de pays tiers à entrer sur son territoire en provenance d'Iran», a-t-il déclaré, sans préciser si ces passages autorisés sont pour un long séjour.

Trump crie vengeance

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump, qui a promis de «venger» leur mort.

Comme la veille, il a lancé un appel au peuple iranien: «Reprenez le pouvoir, l'Amérique est avec vous». Il a aussi pressé une nouvelle fois les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de «déposer les armes» ou mourir.

«Quatre à cinq semaines»: c'est l'estimation qu'il a donnée de la durée des opérations américaines, au New York Times. Il a ajouté qu'il avait «trois très bons choix» de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

Le pétrole flambe

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril. La navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à «éviter» la région.

L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone. Les autorités iraniennes n'ont pas commenté. Les médias iraniens ont toutefois confirmé la mort de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense. Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 «leaders» iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.

Hommages à Khamenei

Après les cris de joie ayant résonné à Téhéran samedi après la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de personnes ont rendu hommage au guide suprême dimanche à Téhéran aux cris d'«A mort l'Amérique!», «A mort Israël!».

Des rassemblements du même type ont été signalés à Chiraz (sud) et Yazd (centre). Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations pro-iraniennes. Bagdad a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et police près de l'ambassade des Etats-Unis.

Un drone iranien s'est écrasé sur l'île de Chypre

Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré lundi qu'un drone iranien s'était écrasé sur une base britannique située sur l'île méditerranéenne, alors que la guerre israélo-américaine contre l'Iran s'étend à l'ensemble de la région. Quelques minutes après minuit (22H00 GMT), «un drone Shahed s'est écrasé sur les installations militaires des bases britanniques à Akrotiri, causant de légers dégâts matériels», a-t-il indiqué.

«Nous nous trouvons dans une région de particulière instabilité géopolitique, confrontée à de nombreux défis et problèmes, qui traverse une crise sans précédent. Notre patrie ne participe en aucune façon et n'a pas l'intention de prendre part à quelque opération militaire que ce soit», a-t-il dit.