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Le discours de Donald Trump décalé
250 ans des États-Unis: Le principal lieu des festivités a été évacué

L'immense esplanade du National Mall à Washington, où doivent se tenir les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, a été évacuée samedi en raison de la menace d'un violent orage. Donald Trump va tout de même effectuer son discours.
Publié: il y a 18 minutes
Photo: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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AFP Agence France-Presse

Quelques heures avant le discours prévu du président Donald Trump, de fortes rafales de vent ont balayé le site et des éclairs ont zébré le ciel, poussant les autorités à ordonner aux personnes présentes de se mettre immédiatement à l'abri.

«Pour votre sécurité, nous demandons à tous les invités d'évacuer immédiatement», ont annoncé des responsables de l'événement, tandis que la majeure partie de la foule commençait à se diriger vers les sorties pour s'abriter dans les musées et bâtiments gouvernementaux voisins.

Quelques scènes de chaos

La moitié est des États-Unis, dont Washington, est frappée depuis le milieu de la semaine par une vague de chaleur intense qui devait provoquer de violents orages vendredi et samedi selon les services météorologiques.

Pensant que l'esplanade avait rouvert rapidement, certaines personnes se sont ruées vers les points de contrôle de sécurité en criant «Chargez!» et «Trump! Trump!» Ailleurs, les autorités tentaient de convaincre les gens de partir.

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«Lorsque vous avez des éclairs à moins de trois miles (5 km), l'évacuation est obligatoire», a expliqué un policier à une famille hésitante. Un groupe d'une centaine de personnes près de la scène a refusé de partir, scandant «USA! USA! USA!». Des policiers se sont rapidement précipités vers les récalcitrants et les ont forcés à quitter la zone.

Le discours a été décalé

Pendant ce temps, Donald Trump a assuré sur sa plateforme Truth Social qu'il ferait «quoi qu'il arrive» son discours prévu samedi soir, malgré les menaces d'orages.

Les organisateurs ont, eux, indiqué que le National Mall, la grande esplanade au cœur de la capitale américaine, rouvrirait à 21h45 locales (03h45 heure suisse) afin que le public puisse prendre place pour ce discours, décalé à 23h00 (03h00 heure suisse) et qui sera suivi comme prévu par un grand feu d'artifice.

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