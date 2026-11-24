Des hommes armés ont pris 25 otages dans un supermarché de Carthagène, en Colombie, après l'échec d'un braquage. Ils réclament 2 millions de dollars et des véhicules pour fuir.

Le braquage raté se termine en prise d'otages dans un supermarché

Le braquage raté se termine en prise d'otages dans un supermarché

ATS Agence télégraphique suisse

Des hommes armés retiennent 25 personnes en otage dans un supermarché de la ville touristique de Carthagène en Colombie, après le braquage raté d'un fourgon blindé, a annoncé mardi le président Abelardo de la Espriella.

Les assaillants avaient l'intention d'attaquer un fourgon blindé dans l'enceinte d'un centre commercial. Le braquage a été contrecarré par la police, ce qui les a incités à se replier dans un supermarché et prendre en otage 30 personnes, dont cinq ont depuis été libérées, a indiqué le dirigeant lors d'une conférence de presse.

Cette prise d'otages a déclenché un important déploiement policier et la brève suspension des arrivées d'avions dans la cité caribéenne, la plus touristique de Colombie.

Des images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de policiers et de snipers postés sur les bâtiments des environs, ainsi que des hommes masqués armés de fusils aux côtés d'otages agenouillés à l'intérieur du supermarché.

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«Mon fils est là-bas. Je suis très perturbé (...) Il n'est pas sorti du travail et il ne répond pas au téléphone, je crois qu'on le lui a pris», a déclaré par téléphone à l'AFP Jacob Pérez, père de l'un des employés du supermarché.

Deux millions de dollars

Selon les médias locaux, les ravisseurs réclament près de deux millions de dollars, deux voitures blindées et un passage libre pour se rendre à Barranquilla, ville côtière située à 130 km de Carthagène. La prise d'otages survient alors que le pays est sous le choc après un attentat à la voiture piégée lundi soir à Villavicencio, ville de près de 600'000 habitants dans le centre du pays.

Le président de droite dure Abelardo de la Espriella a accusé des dissidents des ex-Farc d'être responsables de cette attaque qui a fait 25 blessés et endommagé des dizaines de bâtiments. Ce mardi marque le 10e anniversaire d'un accord de paix historique entre l'Etat colombien et la guérilla des Farc.