DE
FR

Une marche vers la capitale
L'avancée fulgurante des Houthis vers Aden fait trembler le Yémen

Les Houthis progressent vers Aden, à 60 km seulement de la ville yéménite stratégique. L'armée redéploie ses troupes pour protéger le gouvernement retranché dans la capitale provisoire, après des attaques meurtrières à Lahj dimanche.
Publié: il y a 36 minutes
Ces dernières semaines, les Houthis ont plusieurs fois ciblé par des tirs la ville d'Aden, dont le palais présidentiel.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Houthis pro-iraniens se trouvent désormais à quelque 60 km de la ville d'Aden, siège du gouvernement yéménite, après une avancée dans le gouvernorat de Lahj dans le sud-ouest du Yémen, ont indiqué dimanche à l'AFP six sources militaires et gouvernementales.

Quatre sources militaires au sein des forces gouvernementales et deux sources gouvernementales ont fait état de la prise de contrôle par les Houthis des districts de al-Maqatirah et al-Madharibah et de leur progression ces trois derniers jours en direction d'Aden.

Les Houthis se trouvent désormais stationnés dans le camp al-Kharaz, à al-Madharibah, à 60 km du coeur de l'importante ville côtière d'Aden où, face à leur avancée, l'armée yéménite a annoncé dimanche redéployer des troupes mobilisées jusque là dans la région du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, finalisant ainsi leur retrait de cette position.

Cette décision «répond à la priorité donnée à la sécurisation de la capitale Aden», où le gouvernement s'est replié après la prise en 2014 de la capitale Sanaa par les Houthis, «et des gouvernorats voisins», a annoncé l'armée yéménite sur X.

La capitale ciblée

Vendredi, des responsables militaires avaient indiqué à l'AFP que le gouvernement commençait à fortifier ses positions en installant des sacs de sable et en creusant des tunnels aux abords de la capitale provisoire, face aux avancées ennemies.

Ces dernières semaines, les Houthis ont plusieurs fois ciblé par des tirs la ville d'Aden, dont le palais présidentiel, visé le 15 octobre par une attaque qui a fait quatre morts selon des sources militaires gouvernementales, et une base militaire située à l'aéroport.

Dimanche, une attaque de missiles sur un point de contrôle dans la province de Lahj, qui donne accès à Aden, a tué huit civils et fait 12 blessés, selon des sources militaires et gouvernementales ayant requis l'anonymat. En 2015, les Houthis avaient tenté, sans succès, de prendre le contrôle d'Aden.

Le long de la route reliant Aden à Lahj, des dizaines de bâtiments détruits témoignent des violents combats qui ont opposé les Houthis aux forces gouvernementales, qui bénéficient d'un soutien aérien de la part de la coalition pilotée par l'Arabie saoudite.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus