Un réfrigérateur rempli d'alcool provoque des ennuis diplomatiques entre Berne et Téhéran. Aux yeux des autorités iraniennes, c’est une véritable provocation.

Raphael Rauch

Tout est parti d’une phrase lâchée par l’ambassadeur suisse à Téhéran, Olivier Bangerter. Lors d'une conférence de presse à Berne, il a expliqué sans détour qu’un réfrigérateur rempli d’alcool se trouvait dans la résidence suisse à Téhéran. Aux yeux des autorités iraniennes, c’est une véritable provocation.

L'ambassade iranienne à Berne a confié à Blick être «peu amusée» par l'information et a rappelé la convention diplomatique de Vienne. Ceux qui jouissent de privilèges doivent également respecter les lois du pays d'accueil. Les déclarations publiques sont considérées comme des provocations dans la dictature des mollahs.

Le Pakistan sollicité, la Suisse déconnectée

Le Département des affaires étrangères (DFAE) précise que l'ambassadeur a toujours exercé ses fonctions en accord avec ses obligations internationales. Il n'est pas clair combien de temps l'ambassadeur suisse restera en exil à Berne. Contrairement à d'autres pays qui sont toujours présents à Téhéran, Olivier Bangerter est rentré en Suisse pour des raisons de sécurité.

Une chose est sûre: la Suisse ne joue aucun rôle dans la guerre actuelle. Comme l'a révélé l'ambassadeur suisse, ni les Etats-Unis ni la Suisse n'utilisent actuellement le canal que Berne met à disposition comme mandat de puissance protectrice. Les tentatives de médiation actuelles ne passent pas par la Suisse, mais par le Pakistan.

Il y a également du nouveau dans l'espace aérien: en raison de sa neutralité, la Suisse a interdit les survols militaires dans le cadre de la guerre en Iran. L'Office fédéral de l'aviation civile (Of) confirme à Blick que les Etats-Unis et les Emirats arabes unis ont déposé des demandes en ce sens la semaine dernière. Les Etats-Unis voulaient utiliser l'espace aérien suisse les 31 mars et 1er avril mais ont retiré leur demande. La Suisse a refusé une demande des Emirats de survoler la Suisse jeudi dernier.