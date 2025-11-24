DE
La plus longue marche
Un robot humanoïde chinois entre au Guinness des records

Le robot AgiBot A2 entre dans le Guinness des records après avoir marché 100 km en trois jours entre Suzhou et Shanghai. Cette prouesse marque la plus longue distance parcourue à pied par une machine humanoïde.
Publié: 11:23 heures
AgiBot A2 a été conçu pour des tâches telles que le service de clients.
Photo: IMAGO/VCG
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un robot chinois fait son entrée dans le Guinness des records pour avoir marché 100 kilomètres en trois jours. Il s'agit de la plus longue distance jamais parcourue à pied pour une machine humanoïde.

Mesurant 1m69 dressé sur ses deux jambes, AgiBot A2 est parti de la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, dans la soirée du 10 novembre, et a traversé des autoroutes et des rues pour arriver dans le quartier historique du Bund à Shanghai le 13 novembre, a rapporté le Guinness des records.

L'entreprise shanghaïenne AgiBot, à l'origine de ce robot bipède, a assuré que l'engin «a parcouru des surfaces variées... tout en respectant le code de la route», au cours de son périple ininterrompu de 106 kilomètres, qui a été certifié jeudi comme le premier exploit de ce type.

Un milliard de robots dès 2050?

Ce robot A2 est conçu pour des tâches telles que le service de clients. Il est équipé d'une fonction «discussion» et doté de capacités de lecture labiale.

Les entreprises technologiques mondiales investissent des sommes colossales dans l'IA matérielle ("physical AI» en anglais), qui comprend les lois de la physique et peut percevoir et évoluer dans le monde des humains. Selon des prévisions de la banque Morgan Stanley, le monde pourrait compter plus d'un milliard de robots humanoïdes d'ici 2050.

