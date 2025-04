1/5 Les robots participant au marathon mesuraient entre 75 et 180 centimètres, et leur poids pouvait atteindre 88 kg. Photo: Jessica Lee

ATS Agence télégraphique suisse

Foulée (mécanique) après foulée, des dizaines de robots humanoïdes ont couru samedi à Pékin le premier semi-marathon au monde à leur être dédié, un symbole des ambitions chinoises dans les nouvelles technologies. Organisé dans la «E-Town», une zone de développement technologique de la capitale chinoise, l'événement, auquel participaient également des sportifs en chair et en os, se présente comme une opportunité de pousser ces machines bipèdes dans leurs retranchements.

Au coup de pistolet sur la ligne de départ des quelque 21 kilomètres, au son de la musique pop diffusée par les haut-parleurs, les robots s'élancent et esquissent leurs premiers pas, parfois hésitants. De l'autre côté de la route, les participants humains, qui évoluent sur une piste séparée, sortent leurs téléphones portables pour immortaliser le départ des machines.

Un petit pas pour un humain, un bond énorme pour un robot

Un petit androïde, tombé à terre, se relève finalement seul après quelques minutes sous les acclamations de la foule. Un autre, conçu pour ressembler à un Transformer, dévie de sa trajectoire, percute une barrière et renverse un ingénieur. «Courir sur une piste, cela peut sembler un petit pas pour un humain. Mais pour un robot humanoïde, c'est véritablement un bond énorme», avait déclaré jeudi à l'AFP Liang Liang, directeur adjoint du comité de gestion de l'E-Town. «Ce marathon, c'est un pas supplémentaire vers une industrialisation des robots humanoïdes», souligne-t-il.

Une vingtaine d'équipes venues de toute la Chine participent à cette compétition, avec des robots dont la taille varie entre 75 et 180 centimètres et le poids peut atteindre jusqu'à 88 kilos. Certains robots courent de manière autonome, tandis que d'autres sont pilotés à distance. Des ingénieurs expliquent à l'AFP que l'objectif est de tester les performances et la fiabilité des androïdes. Arriver au bout du parcours, et non pas gagner la course, est la priorité, affirment-ils.

Les robots se sont entrainés

Ce semi-marathon, «c'est une formidable impulsion pour tout le secteur de la robotique», déclare Cui Wenhao, ingénieur de 28 ans pour l'entreprise chinoise Noetix Robotics. «Honnêtement, le secteur a peu d'occasions de pouvoir faire fonctionner ses machines comme cela, à plein régime, sur une telle distance et une telle durée. C'est un test exigeant pour les batteries, les moteurs, la structure et même les algorithmes», souligne-t-il. En guise d'entraînement, un des robots de l'entreprise avait parcouru quotidiennement l'équivalent d'un semi-marathon, à un rythme de plus de 8 km/h, explique-t-il.

Un autre jeune ingénieur, Kong Yichang, 25 ans, de l'entreprise DroidUp, affirme que ce semi-marathon aide à «poser les bases» d'une présence accrue de ces robots dans nos vies. «L'idée (derrière cette course), c'est que les robots humanoïdes peuvent véritablement s'intégrer à la société humaine et commencer à accomplir des tâches que des humains réalisent», ajoute-t-il.

La Chine performe dans les nouvelles technologies

La Chine, deuxième économie mondiale, cherche à être un leader mondial dans l'intelligence artificielle (IA) et la robotique. Elle se pose ainsi en challenger direct des États-Unis, avec laquelle elle est désormais engagée dans une guerre commerciale. Les entreprises chinoises, notamment privées, sont de plus en plus performantes dans les nouvelles technologies.

En janvier, la start-up DeepSeek avait ainsi fait les gros titres de la presse mondiale avec un robot conversationnel fonctionnant à l'IA et qu'elle affirmait avoir développé à un coût infiniment moindre que ses concurrents américains comme ChatGPT.