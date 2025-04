La Suisse romande innove avec le RoboCake, un gâteau robotisé créé par l'EPFL, l'EHL et leur partenaire italien. Présentée à l'expo universelle d'Osaka, cette invention faite de piles en chocolat et d'oursons mobiles explore le potentiel des robots comestibles.

Des ingénieurs et des pâtissiers romands créent ensemble un gâteau de mariage robotique

Pile en chocolat et ours en sucre dansant

Le chercheur de l'EPFL Bokeon Kwak et le pâtissier de l'EHL Julien Boutonnet, assemblent le RoboCake, présenté en avril à Osaka. Photo: EPFL/Jamani Caillet

Léo Michoud Journaliste Blick

Des piles en chocolat alimentent ses bougies et sa déco en sucre danse. La Suisse romande innove en cuisine à l'exposition universelle d'Osaka, qui a ouvert ses portes ce dimanche 13 avril. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l'école hôtelière (EHL) présentent ensemble le RoboCake, un «gâteau de mariage robotisé».

Des scientifiques de l'EPFL sont passés en cuisine avec des pâtissiers et des experts de l'EHL pour présenter «les dernières avancées en matière de robots comestibles et d’alimentation robotisée». Les écoles romandes participent ainsi au projet européen «RoboFood» en collaboration avec l'Instituto italiano di tecnologia, basé à Gênes.

«Cela peut sembler incongru, admet le communiqué de presse. Pourtant, créer des robots comestibles ou de la nourriture robotisée est un défi bien réel, que de nombreux scientifiques tentent de relever.» Ce n'est donc pas une innovation dans le vide, puisque le projet de recherche est financé par l’Union européenne à hauteur de 3,5 millions de francs.

Oreo électrique et ours en sucre dansant

Au sommet du gâteau trônent deux oursons, qui semblent danser «grâce à un système pneumatique interne». Ils bougent parce que de l'air est insufflé dans leurs bras, leurs jambes et leur tête. Gélatine, sirop grenadine et colorants: ils sont entièrement comestibles, tout comme les piles électriques chocolatées qui allument les bougies disposées sur le gâteau.

Les chercheurs italiens ont inventé «la première pile rechargeable mangeable» et elle ressemble à un biscuit Oreo. Ses ingrédients? De la vitamine B2, du charbon actif, de la quercitrine (un composé organique) et – ouf – de chocolat noir qui leur donne du goût. «La première saveur que l’on sent en les mangeant est le chocolat noir, suivie d’une surprenante sensation piquante, due à l’électrolyte comestible se trouvant à l’intérieur, décrit le doctorant Valerio Galli. Celle-ci ne dure que quelques secondes.»

Sur la base de ces inventions scientifiques, les artistes culinaires de l'EHL ont fait leur travail de pâtissier. Julien Boutonnet, maître de conférence en arts pratiques, récemment sacré Meilleur ouvrier de France en patisserie et confiserie, décrit le RoboCake comme «un véritable gâteau festif, qui relève le défi de combiner technique, électronique et plaisir gustatif».

Utile au-delà de l'effet «waouh»

Les chercheurs voient en cette invention «une solution potentielle au problème de l’accumulation des déchets électroniques, qui atteint 40 millions de tonnes par année». Ce n'est pas rien. «La robotique et l'alimentation sont deux mondes très différents, explique Dario Floreano, directeur du Laboratoire de systèmes intelligents (LIS) de l'EPFL et coordinateur du projet RoboFood. Toutefois, les allier offre de nombreux avantages, en particulier en termes de réduction du gaspillage, tant pour ce qui est du matériel électronique que de la nourriture.»

A terme, de tels robots comestibles pourraient bien servir dans le domaine de la nutrition d’urgence et de la santé. Dario Floreano liste les applications possibles: «Amener des denrées de base aux populations vivant dans des régions dangereuses ou menacées, être une solution innovante pour administrer des médicaments aux personnes ayant des difficultés à avaler, permettre de nourrir des animaux, ou encore de surveiller l’état et la fraîcheur des aliments grâce à des capteurs pouvant être ingérés.»