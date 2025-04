Deux groupes de recherche lémaniques se sont vu décerner le prix scientifique Leenaards 2025, d'un montant de 1,4 million, mardi. Le premier se concentre sur les organes génitaux féminins et le second sur le traitement du cancer.

Plus d'un million de francs pour récompenser la recherche génitale et oncologique

Plus d'un million de francs pour récompenser la recherche génitale et oncologique

La Dre Jasmine Abdulcadir est l'une des rares gynécologues en Suisse formée aux spécificités des mutilations génitales. Photo: Fondation Leenaards

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe de recherche dirigé par la Docteure Jasmine Abdulcadir (HUG) développe un outil pour mesurer la sensibilité des organes génitaux féminins dans le cadre de l'accompagnement des femmes victimes d'excision.

Eviter les examens invasifs

Cet appareil portable et connecté va permettre aux patientes de pouvoir évaluer la sensibilité de leur vulve et de leur clitoris en toute confidentialité, sans avoir à subir des examens gênants et invasifs, indique la fondation Leenaards dans un communiqué. Les mutilations génitales féminines affectent 230 millions de femmes dans le monde, dont 24'600 en Suisse.

Le projet bénéficiera à toutes les femmes souffrant de troubles de la sensibilité génitale, domaine où les mesures scientifiques objectives sont encore «largement insuffisantes». Les personnes présentant des blessures génitales à la suite d'un accouchement ou des affections neurologiques sont aussi concernées.

Patients résistants aux immunothérapies

L'autre lauréat du prix, une équipe de recherche de l'EPFL et de l'Université de Genève dirigée par le Professeur Li Tang (EPFL) se concentre sur les patients atteints d'un cancer résistants aux immunothérapies. Les chercheurs se focalisent sur la structure des cellules cancéreuses.

Jusqu'à présent, la recherche sur le cancer s'est principalement concentrée sur des approches pharmacologiques et biologiques, indique le Pr. Li Tang. Or, les propriétés physiques des cellules cancéreuses, encore largement inexplorées, jouent un rôle-clé dans leur résistance aux traitements, explique-t-il.

Le groupe de recherche espère ouvrir la voie à de nouveaux traitements plus efficaces en ciblant une vulnérabilité mécanique de ces cellules. La fondation Leenaards finance chaque année des projets de recherches scientifiques mettant à disposition un budget total de 1,4 million de francs.