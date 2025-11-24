Le sommet UE-UA à Luanda marque 25 ans de relations entre les deux blocs. L'Europe cherche à renforcer ses liens avec l'Afrique face à la concurrence croissante de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs internationaux.

La crédibilité de l'UE est en jeu

Emmanuel Macron et le Kényan William Ruto seront présents au sommet à Luanda. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

ATS Agence télégraphique suisse

Dirigeants africains et européens se retrouvent lundi en Angola pour approfondir leurs relations commerciales, discuter migrations et minerais stratégiques, lors d'un sommet. Le plan américain pour l'Ukraine y fera l'objet de nouvelles concertations entre Européens.

Le Français Emmanuel Macron, l'Allemand Friedrich Merz, le Kényan William Ruto ou encore le président sud-africain Cyril Ramaphosa comptent au nombre des participants de cette rencontre de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA), à l'heure où le continent africain s'affirme comme un nouvel espace de compétition entre Américains, Chinois et Russes.

Poursuivre les discussions sur l'Ukraine

En marge du sommet et dans la foulée de celui des grandes économies du G20 ce week-end en Afrique du Sud, les dirigeants poursuivront leurs concertations sur le plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une rencontre sur le sujet est prévue lundi matin à Luanda, à l'invitation du président du Conseil européen Antonio Costa, pour faire le point sur les pourparlers en cours à Genève entre responsables américains, ukrainiens et européens.

Le sommet de Luanda, septième rencontre du genre, marque les 25 ans des relations entre l'UA et l'UE. L'UE demeure le principal partenaire commercial de l'Afrique: les échanges de biens et de services ont atteint 467 milliards d'euros (435 milliards de francs) en 2023, selon Bruxelles.

L'Europe veut effacer plusieurs revers

Mais les Européens ont subi des revers, parfois alimentés par le ressentiment envers le passé sanglant des anciennes puissances coloniales et par la concurrence de la Chine, dont les grands projets d'infrastructure sont bienvenus sur le continent. La Russie, elle, a profité de la perte d'influence de la France dans son ancien pré carré pour devenir le partenaire sécuritaire de plusieurs pays.

Les Etats du Golfe et la Turquie ont également élargi leur présence, offrant aux nations africaines davantage d'opportunités commerciales et, par ricochet, un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis de l'UE, explique Geert Laporte de l'ECDPM, un groupe de réflexion européen.

«Des engagements crédibles et réalisables»

«Nous ne sommes plus dans cette situation où l'Europe était le seul partenaire», constate-t-il. Les capitales de l'UE doivent désormais proposer une «offre suffisamment attrayante pour battre» la concurrence.

Cela nécessite des investissements dans les infrastructures, l'énergie et les projets industriels qui génèrent de l'emploi et de la croissance économique en Afrique, loin de la perception parfois négative laissée sur le continent par les précédents sommets: de belles intentions mais peu d'actes concrets. «L'Afrique ne cherche pas de nouvelles déclarations, mais des engagements crédibles et réalisables», résume le porte-parole de l'UA, Nuur Mohamud Sheekh.

Juguler l'immigration illégale

Les chefs d'Etat et de gouvernement discuteront des moyens de juguler l'immigration illégale vers l'Europe, un thème qui a nourri ces dernières années le discours et les gains électoraux de nombreux partis d'extrême droite sur le Vieux Continent.

Les questions de sécurité et une initiative diplomatique pour accorder à l'Afrique une voix plus forte dans les instances de gouvernance mondiale telles que le Conseil de sécurité de l'ONU et la Banque mondiale seront également à l'ordre du jour. Le renforcement des échanges commerciaux aussi, dans un contexte de droits de douane américains imposés aux membres des deux blocs.

« La crédibilité de l'Europe dépend désormais de sa capacité à soutenir la réalisation de projets qui créent de la valeur en Afrique, et pas seulement de la visibilité pour Bruxelles Ikemesit Effiong, du cabinet de conseil SBM Intelligence au Nigeria. »

Face à l'offensive de la Chine

L'UE devrait offrir son expertise pour aider à développer le commerce intracontinental africain, qui ne représente actuellement qu'un maigre 15% du total du commerce continental, selon des diplomates interrogés par l'AFP. Elle cherchera également à sécuriser des minerais stratégiques nécessaires à sa transition écologique et à réduire sa dépendance à la Chine pour les terres rares essentielles aux technologies et aux produits électroniques.

Certains projets seront inclus dans le cadre de la Global Gateway, un vaste plan d'infrastructure censé contrer l'influence croissante de la Chine à l'échelle mondiale. «La crédibilité de l'Europe dépend désormais de sa capacité à soutenir la réalisation de projets qui créent de la valeur en Afrique, et pas seulement de la visibilité pour Bruxelles», analyse Ikemesit Effiong, du cabinet de conseil SBM Intelligence au Nigeria.