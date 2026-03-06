DE
FR

Dissolution et élections
Le Kosovo tente de sortir de son blocage politique

La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a dissous le Parlement vendredi, faute d'accord sur l'élection d'un nouveau président. De nouvelles législatives, les troisièmes en un an, seront organisées prochainement.
Publié: il y a 16 minutes
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a dissous vendredi le Parlement et annoncé la tenue de nouvelles élections législatives, moins d'un mois après la formation du gouvernement, en raison de l'incapacité des députés à élire le nouveau chef de l'Etat.

«J'ai émis un décret pour dissoudre l'Assemblée», a déclaré Mme Osmani dans une déclaration à la presse, en ajoutant que le délai pour élire le nouveau président avait expiré jeudi à minuit. Réunis jeudi soir, les députés ont échoué à élire un nouveau président du pays pour succéder à Mme Osmani, élue en avril 2021 et dont le mandat expire dans un mois.

A lire aussi
Manif en soutien à des chefs jugés pour crimes de guerre au Kosovo
Rassemblement à Pristina
Manif en soutien à des chefs jugés pour crimes de guerre au Kosovo
Le social-démocrate Albin Kurti réélu Premier ministre du Kosovo
Fin de crise politique
Le social-démocrate Albin Kurti réélu Premier ministre du Kosovo

L'impossibilité pour la nouvelle Assemblée d'élire le président du pays, à défaut d'un compromis entre la majorité et l'opposition, a fait replonger le Kosovo dans une nouvelle impasse politique à peine deux mois après les législatives anticipées du 28 décembre. Ce scrutin avait été convoqué après l'impossibilité d'élection d'un nouveau gouvernement pendant dix mois, à l'issue des législatives de février.

Troisième scrutin en un peu plus d'un an

La présidente n'a pas annoncé la date de nouvelles élections, en précisant qu'elle le ferait après des consultations avec les partis politiques, mais il s'agira du troisième scrutin en un peu plus d'un an.

«Cette situation était entièrement évitable», a regretté Mme Osmani, en accusant les élus de ne pas avoir choisi «l'intérêt du peuple». «Toute possibilité constitutionnelle d'élire le président a été close hier soir», a-t-elle ajouté.

Les législatives de décembre ont été remportées par la formation du Premier ministre Albin Kurti, Vetëvendosje (VV), tenante d'une politique sociale marquée à gauche et d'orientation nationaliste. Le VV a obtenu 51,1% des voix, s'assurant 57 des 120 sièges au Parlement et a composé une majorité avec des élus représentant des minorités. Le nouveau gouvernement de M. Kurti, au pouvoir depuis mars 2021, a été approuvé par l'Assemblée le 11 février.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus