La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a dissous le Parlement vendredi, faute d'accord sur l'élection d'un nouveau président. De nouvelles législatives, les troisièmes en un an, seront organisées prochainement.

Le Kosovo tente de sortir de son blocage politique

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a dissous vendredi le Parlement et annoncé la tenue de nouvelles élections législatives, moins d'un mois après la formation du gouvernement, en raison de l'incapacité des députés à élire le nouveau chef de l'Etat.

«J'ai émis un décret pour dissoudre l'Assemblée», a déclaré Mme Osmani dans une déclaration à la presse, en ajoutant que le délai pour élire le nouveau président avait expiré jeudi à minuit. Réunis jeudi soir, les députés ont échoué à élire un nouveau président du pays pour succéder à Mme Osmani, élue en avril 2021 et dont le mandat expire dans un mois.

L'impossibilité pour la nouvelle Assemblée d'élire le président du pays, à défaut d'un compromis entre la majorité et l'opposition, a fait replonger le Kosovo dans une nouvelle impasse politique à peine deux mois après les législatives anticipées du 28 décembre. Ce scrutin avait été convoqué après l'impossibilité d'élection d'un nouveau gouvernement pendant dix mois, à l'issue des législatives de février.

Troisième scrutin en un peu plus d'un an

La présidente n'a pas annoncé la date de nouvelles élections, en précisant qu'elle le ferait après des consultations avec les partis politiques, mais il s'agira du troisième scrutin en un peu plus d'un an.

«Cette situation était entièrement évitable», a regretté Mme Osmani, en accusant les élus de ne pas avoir choisi «l'intérêt du peuple». «Toute possibilité constitutionnelle d'élire le président a été close hier soir», a-t-elle ajouté.

Les législatives de décembre ont été remportées par la formation du Premier ministre Albin Kurti, Vetëvendosje (VV), tenante d'une politique sociale marquée à gauche et d'orientation nationaliste. Le VV a obtenu 51,1% des voix, s'assurant 57 des 120 sièges au Parlement et a composé une majorité avec des élus représentant des minorités. Le nouveau gouvernement de M. Kurti, au pouvoir depuis mars 2021, a été approuvé par l'Assemblée le 11 février.