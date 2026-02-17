DE
Rassemblement à Pristina
Manif en soutien à des chefs jugés pour crimes de guerre au Kosovo

Des milliers de Kosovars se sont rassemblés à Pristina ce 17 février, jour de l'indépendance, pour soutenir quatre anciens chefs de la guérilla jugés pour crimes de guerre à La Haye.
Publié: il y a 57 minutes
Les Kosovars sont descendus en nombre dans les rues de Pristina pour apporter leur soutien aux quatre anciens chefs de la guérilla lors du conflit contre la Serbie, dont l'ex-président Hashim Thaçi, jugés pour crime de guerre.
Photo: LAURA HASANI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées mardi à Pristina, la capitale du Kosovo, pour exprimer leur soutien aux quatre anciens chefs de la guérilla lors du conflit contre la Serbie, jugés pour crimes de guerre devant un tribunal à la Haye.

Ce rassemblement, organisé le jour où le Kosovo célèbre son indépendance, proclamée en 2008 et jamais reconnue par la Serbie - dont ce territoire faisait partie -, coïncide avec les plaidoiries finales devant les Chambres spécialisées sur le Kosovo, une cour qui juge depuis trois ans l'ex-président kosovar Hashim Thaçi et trois autres accusés.

La foule, dont de nombreux participants agitant sous la neige les drapeaux rouges frappés de l'emblème noir de la guérilla ou du portrait de Hashim Thaçi, et scandant «UCK» - sigle de l'Armée de libération du Kosovo - a défilé dans le centre-ville après une cérémonie et les discours sur la place centrale.

«Aujourd'hui, en ce jour de notre indépendance, nous adressons un message clair à ceux qui sont à La Haye. Pour Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi et tous les autres : vous ne serez pas seuls. Derrière vous, il y a notre Histoire, notre sacrifice et notre lutte !», a lancé à la foule Ismail Tasholli, un des organisateurs.

200'000 personnes attendues

Les organisateurs du défilé, membres du parti politique de M. Thaçi, ont dit ces derniers jours s'attendre à la participation de 200'000 personnes. La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a rejoint la foule, selon les images diffusées par la télévision nationale. Premier chef du gouvernement du Kosovo après la proclamation d'indépendance, le 17 février 2008, puis son président aussi, Hashim Thaci, 57 ans, était pendant la guerre contre les forces serbes (1998-1999) le chef politique de l'UCK. Les trois autres accusés étaient des officiers de haut rang dans cette guérilla indépendantiste. Tous ont plaidé non coupables.

Le procès suscite depuis le début l'hostilité au Kosovo, où les quatre accusés sont largement considérés comme «symboles» de la guerre pour l'indépendance. «Ils sont nos héros. Ils doivent être remis en liberté car le Kosovo a encore besoin d'eux», a dit l'AFP Daut Hasani, 25 ans, étudiant en architecture venu au rassemblement. «Le Tribunal de La Haye n'est pas une cour équitable. Il ne juge que les Albanais, mais pas ceux qui ont commis les crimes les plus graves pendant la guerre», estime le retraité Ragip Ramadani, 65 ans, venu de Dragash (sud).

Le 9 février, le parquet a requis 45 ans de prison pour les quatre hommes. Ils sont accusés d'assassinats, de tortures, de persécution et de détention illégale de centaines de civils et de non-combattants, y compris des Serbes, des Roms et des Albanais du Kosovo considérés comme des opposants politiques, dans des dizaines de sites au Kosovo et en Albanie.

Dernière audience mercredi

Dans une allocution dans la matinée devant son cabinet, à l'occasion du 18e anniversaire d'indépendance, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a déclaré que «la contribution de chacun d'entre eux à la liberté et à l'indépendance (était) précieuse». «L'Histoire sera celle qui rendra le juste jugement», a-t-il dit.

Environ 13'000 personnes ont été tuées dans ce conflit, dont 11'000 Albanais kosovares, pour la plupart des civils. La dernière audience du procès aura lieu mercredi. Ensuite, les juges devraient annoncer le verdict dans un délai d'un mois, qui peut éventuellement prolongé de deux mois supplémentaires.

La cour de la Haye a été mise en place par le Parlement kosovar avec la mission de juger des inculpés kosovares, anciens membres de la guérilla. Elle fait partie du système judiciaire kosovar, mais est composée exclusivement d'un personnel international. Plusieurs anciens responsables politiques et militaires serbes ont été condamnés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à la Haye pour des crimes commis au Kosovo.

