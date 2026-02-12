Le Parlement du Kosovo a réélu mercredi Albin Kurti Premier ministre. Ce vote met fin à une paralysie institutionnelle qui durait depuis une année.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement du Kosovo a réélu mercredi soir Albin Kurti au poste de Premier ministre, après la victoire de son parti aux législatives anticipées. Il a ainsi mis fin à une paralysie institutionnelle qui a duré une année entière.

«Je constate que l'Assemblée a élu le gouvernement de la République du Kosovo», a déclaré la présidente du Parlement, Albulena Haxhiu, après le vote. Les élections législatives ont été organisées le 28 décembre, après l'échec d'Albin Kurti dans sa tentative de bâtir une majorité à l'issue d'un premier scrutin qui a eu lieu en février 2025. Il a ensuite dirigé un gouvernement technique pendant douze mois.

Les élections législatives ont été organisées le 28 décembre, après l'échec d'Albin Kurti, 50 ans, dans sa tentative de bâtir une majorité à l'issue d'un premier scrutin qui a eu lieu en février 2025. Il a ensuite dirigé un gouvernement technique pendant douze mois.

Les «menaces incessantes de la Serbie»

La formation de Albin Kurti, Vetëvendosje (VV), tenant d'une politique sociale marquée à gauche et du nationalisme, a obtenu 51,1% des voix au scrutin de décembre, s'assurant ainsi 57 sièges. Au pouvoir depuis mars 2021, après avoir aussi dirigé brièvement un gouvernement entre février et juin 2020, Albin Kurti a réussi à construire la nouvelle majorité avec le soutien des élus représentant les minorités.

Dans un discours prononcé avant le vote, Albin Kurti, 50 ans, a présenté un programme axé sur l'économie et l'augmentation des investissements dans la défense, en s'en prenant à la Serbie, qui n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo, son ancienne province méridionale. «Au cours de ces dernières années (...) nous avons été confrontés à des attaques et des menaces incessantes de la part de la Serbie», a-t-il dit aux députés, tout en promettant de «poursuivre la normalisation des relations» avec Belgrade.

Le résultat du scrutin du décembre a été confirmé le 31 janvier par la Commission électorale, qui avait dans un premier temps ordonné un recomptage complet des bulletins après la découverte d'irrégularités. Une enquête pénale a néanmoins été ouverte, et plus d'une centaine de membres du personnel électoral avaient été arrêtés à la mi-janvier pour «falsification des résultats électoraux, pression et intimidation, ainsi que pour corruption active et passive».

Environ la moitié d'entre eux ont été placés en détention pour un à deux mois, pendant la poursuite des investigations. Plus tôt dans la journée, les députés ont élu la nouvelle présidente du Parlement, Albulena Haxhiu, ancienne ministre de la Justice et membre de Vetëvendosje.