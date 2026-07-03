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Trump veut que ça cesse
Au moins 27 morts à Kiev dans les pires frappes russes depuis le début de la guerre

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables.
Publié: 01:37 heures
01:29 heures

Au moins 27 morts à Kiev dans les pires frappes russes depuis le début de la guerre

La capitale ukrainienne a subi au cours de la nuit la pire frappe de drones et missiles russes depuis le début de la guerre, qui a fait au moins 27 morts et 91 blessés. Kiev a promis de rendre coup pour coup à Moscou, qui entend poursuivre ses attaques. «La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son Etat», a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu sur les lieux des bombardements, assurant que l'Ukraine riposterait.

Les secouristes poursuivent leurs recherches de survivants en fouillant les décombres d'un immeuble résidentiel.
Photo: Getty Images

Plus de quatre ans après le début de l'invasion du pays par l'armée russe, celle-ci lance régulièrement des frappes massives impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles sur l'Ukraine et sur sa capitale. Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Ukraine a été visée par 496 drones et 74 missiles de différents types, dont respectivement 476 et 48 ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. La capitale, Kiev, a en particulier été ciblée. Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant plusieurs heures et l'alerte aérienne a duré plus de 11 heures d'affilée. Dans l'un des quartiers touchés, un journaliste a vu un corps extrait des débris.

Selon le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkachenko, 27 personnes ont été tuées lors de cette attaque et 91 blessées. Des pans entiers de bâtiments résidentiels se sont effondrés, un bâtiment abritant des ambulances a été touché et, selon la porte-parole de l'UE Anitta Hipper, des débris sont tombés sur un bâtiment qui «accueillait plusieurs diplomates».

Source: AFP

02.07.2026, 19:33 heures

Trump veut que les «tueries insensées» cessent en Ukraine

Donald Trump souhaite un accord de paix pour mettre fin aux «tueries insensées» en Ukraine, a déclaré jeudi un responsable américain après qu'une attaque russe massive contre Kiev dans la nuit a fait au moins 21 morts.

Donald Trumpavant d'embarquer à bord du nouvel Air Force One, le 1er juillet 2026.
Photo: keystone-sda.ch

Le président américain «souhaite que cette guerre prenne fin et que cessent les tueries insensées», a déclaré ce responsable à l'AFP.

Source: AFP

02.07.2026, 18:41 heures

Antonio Guterres «condamne fermement» l'attaque russe s'étant déroulé dans la nuit

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres «condamne fermement» l'attaque russe contre Kiev dans la nuit, la pire depuis le début de la guerre, a déclaré jeudi son porte-parole Stéphane Dujarric.

«Toute attaque contre des civils et des infrastructures civiles sont une claire violation du droit humanitaire international et doivent cesser immédiatement», a-t-il ajouté devant la presse, répétant l'appel à la «désescalade» et à un cessez-le-feu.

Source: AFP

02.07.2026, 17:24 heures

Les frappes russes ont «détruit» entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire

Un entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire a été «détruit» lors des frappes massives russes nocturnes sur Kiev, a annoncé l'organisation jeudi, qui regrette «un coup dur» à ses activités.

«L'entrepôt humanitaire de la Croix-Rouge ukrainienne a été détruit à la suite d'une attaque de grande ampleur contre Kiev. Au total, 320'000 unités de matériel et d'équipements humanitaires (...) ont été perdues», a indiqué l'ONG sur Facebook.

Source: AFP

02.07.2026, 16:31 heures

L'Ukraine ripostera à l'attaque russe, affirme Zelensky

L'Ukraine ripostera «assurément» à l'attaque russe massive contre Kiev dans la nuit, qui a fait au moins 21 morts et 85 blessés, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky en se rendant sur les lieux de bombardements.

«La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son État, pour creuser un fossé entre la société civile et l'armée. C'est sur cela qu'elle a misé pendant toute la durée de la guerre. Ça n'arrivera pas», a-t-il dit, ajoutant que l'Ukraine riposterait «assurément» aux frappes.

Source: AFP

02.07.2026, 11:33 heures

Le bilan des frappes s'alourdit à 21 morts

Les frappes russes qui ont visé la capitale ukrainienne dans la nuit ont fait au moins 21 morts, dont deux enfants, selon un nouveau bilan des services de secours ukrainiens jeudi. Les autorités dénombrent près de 85 blessés.

Il s'agit de l'attaque «la plus massive» sur la capitale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a affirmé le maire Vitali Klitschko, qui a déclaré vendredi «jour de deuil».

Source : AFP

02.07.2026, 11:26 heures

Le parquet allemand accuse les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné des sabotages

Le parquet allemand a accusé jeudi les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné le sabotage des gazoducs russo-allemands Nord-Stream peu après l'invasion russe de l'Ukraine, annonce intervenant au lendemain de celle de l'inculpation d'un premier suspect.

Le suspect, identifié comme Serhii K., «et d'autres militaires ont élaboré, à la demande des autorités ukrainiennes, un plan visant à détruire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2», a indiqué le parquet dans un communiqué, rappelant que les tubes sous-marins ont été sabotés à l'explosif en septembre 2022.

Source: AFP

02.07.2026, 11:25 heures

«La Russie va continuer à augmenter la pression» sur l'Ukraine, assure le Kremlin

La Russie entend «continuer à augmenter la pression» sur l'Ukraine, a assuré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après une frappe massive nocturne de drones et missiles contre Kiev qui a fait au moins 13 morts.

«La Russie va continuer à augmenter la pression sur le régime de Kiev afin d'obtenir la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixée», a déclaré M. Peskov lors de son point presse quotidien, en réponse à une question de l'AFP sur d'éventuelles nouvelles sanctions européennes contre Moscou.

Source: AFP

02.07.2026, 09:38 heures

Kiev a subi la pire attaque russe depuis le début de la guerre, selon le maire

Kiev a subi dans la nuit la plus grosse attaque des forces russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, a déclaré jeudi le maire de la capitale, Vitali Klitschko. «Demain 3 juillet est déclaré jour de deuil à Kiev, à la mémoire des victimes de l'attaque la plus massive de l'ennemi contre la capitale», a-t-il dit sur les réseaux sociaux. Selon un bilan encore provisoire, l'attaque a fait 13 morts et 86 blessés.

Source: AFP

02.07.2026, 09:32 heures

La cheffe de la diplomatie européenne va proposer de nouvelles sanctions contre Moscou

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré jeudi qu'elle allait proposer vendredi de nouvelles sanctions à l'encontre des «entités soutenant le complexe militaro-industriel russe», en réponse à une attaque de grande ampleur qui a fait au moins 13 morts à Kiev.

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«Nous continuons à faire monter la pression jusqu'à ce que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner», a écrit Kaja Kallas sur X, ajoutant que le personnel de l'UE à Kiev était sain et sauf après cette attaque qui a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés.

Source: AFP

02.07.2026, 03:57 heures

Des attaques de missiles sur Kiev font au moins treize morts et de lourds dégâts

La capitale ukrainienne a subi des barrages de missiles et de drones russes qui ont détruit des étages entiers de bâtiments résidentiels et fait au moins treize morts jeudi matin, selon les autorités, après un avertissement de Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev, disant craindre une attaque «de grande envergure» de la Russie. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

Une femme observe un immeuble en feu à la suite d'une attaque à la roquette russe à Kiev, le jeudi 2 juillet 2026.
Photo: AP Photo/Danylo Antoniuk

Les services de secours ukrainiens ont fait état d'au moins «treize personnes tuées et 86 blessés en raison de l'attaque russe sur la ville» de Kiev. «Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils. Les dégâts sont considérables et le nombre de blessés est important, incluant des enfants», a écrit le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Timour Tkatchenko sur Telegram.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant des séries d'attaques sur plusieurs heures, et des images de l'agence montrent des immeubles résidentiels éventrés. Après une détonation dans le centre de la capitale, un nuage de fumée s'est élevé, suivi de flammes et de braises, a décrit un journaliste présent à Kiev. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.

Source: AFP

02.07.2026, 01:43 heures

Nouvelle série d'explosions à Kiev après une alerte aux missiles

Une nouvelle série d'explosions s'est fait entendre tôt jeudi dans le centre et l'est de la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP après que l'armée de l'air a averti que plusieurs missiles étaient à l'approche.

«Kiev est sous le feu de missiles balistiques et de drones. Des explosions se font entendre dans toute la ville», a indiqué le maire Vitali Klitschko sur Telegram.

Source: AFP

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