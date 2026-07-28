De retour sur la scène publique après son cancer, la princesse Kate affiche un sourire serein. Mais derrière cette image, l’épouse du prince William raconte les séquelles de son traitement et livre une confidence bouleversante.

Flavia Schlittler

Elle sourit, fait signe de la main et rayonne. Depuis son retour sur la scène publique, la princesse Kate, épouse du prince William, héritier du trône britannique, reprend peu à peu ses engagements royaux. Elle apparaît forte et sereine. Mais son sourire n'efface pas la terrible période qu'elle a dû surmonter. La femme de 44 ans s’exprime pour la première fois en détail sur les conséquences de son cancer et livre une confidence bouleversante: «Je ne pouvais plus lire.»

La princesse de Galles a prononcé ces mots récemment lors de sa visite au célèbre centre de cancérologie The Christie, à Manchester. Elle y a rencontré des patients, des thérapeutes et des membres du personnel, évoquant avec eux son propre parcours pendant sa chimiothérapie. Lorsqu’un patient lui a raconté comment l’art l’avait aidé à faire face à la maladie, Kate s’est immédiatement reconnue dans son témoignage, rapportent les médias britanniques. Elle lui a alors confié: «Je n’arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit.»

Le bonheur du coloriage

Pour cette passionnée de lecture et diplômée en histoire de l’art, ne plus parvenir à lire a été particulièrement douloureux. Incapable de se plonger dans les bouquins, elle a trouvé du réconfort dans une activité très simple: les livres de coloriage. «Cela m’a donné la possibilité de faire quelque chose sans devoir atteindre un résultat précis», explique la belle-fille du roi Charles III.

C’était pour elle une manière de «jouer» et de s’y perdre. Cette absence de pression l’a aidée à retrouver un peu de calme et à laisser son esprit divaguer. Ces troubles sont aussi connus sous les noms de «chemo brain» ou de «brain fog». Ce «brouillard cérébral» peut toucher de nombreux patients atteints d’un cancer pendant ou après une chimiothérapie. Les personnes concernées évoquent des difficultés de concentration, des trous de mémoire, des problèmes pour trouver leurs mots ou encore une grande fatigue mentale.

«Le corps change tellement»

En mars 2024, la princesse Kate avait rendu public son diagnostic de cancer, sans préciser de quel type il s’agissait. Aujourd’hui, elle insiste sur un point: la fin du traitement ne signifie pas que tout redevient immédiatement comme avant. «Le corps change tellement», explique-t-elle. «Pas seulement physiquement et émotionnellement, mais à un niveau bien plus profond.»

Ses mots montrent à quel point cette épreuve l’a durablement marquée. Par sa franchise, la mère de trois enfants donne de l’espoir à de nombreuses personnes qui vivent une situation plus ou moins similaire. Elle rappelle aussi que le retour à une vie normale se fait souvent par petits pas. Des pas qu’elle doit encore franchir avec prudence. Selon une source proche de la famille royale, beaucoup s’inquiètent pour la princesse, très appréciée du public. «On voit à son regard à quel point elle fait des efforts et combien cela lui coûte en énergie, confie cette source à Blick. Heureusement, ils sont maintenant en vacances. J’ai l’impression qu’elle en a trop fait ces derniers mois.»