Le Tribunal administratif fédéral a validé l'expulsion d'un Nord-Macédonien de 35 ans, établi en Suisse romande. Radicalisé et lié à Daesh, il est interdit d'entrée pour 20 ans depuis juin 2023.

Un partisan de Daesh expulsé et interdit d'entrée pour 20 ans

Un partisan de Daesh expulsé et interdit d'entrée pour 20 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Un Nord-Macédonien, établi en Suisse romande depuis 12 ans, a été expulsé et interdit d'entrée pour 20 ans pour des motifs de sécurité intérieure. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de fedpol: l'homme est partisan de Daesh.

Sur la base d'informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC), la police fédérale a retenu que ce Nord-Macédonien est radicalisé. Il entretient des contacts étroits avec des djihadistes qui se sont déjà rendus dans des zones de combat. Deux de ses meilleurs amis, qu'il avait accueillis chez lui, ont commis des attentats-suicides en Syrie, relève fedpol.

L'homme âgé de 35 ans apporte également une aide financière et logistique au mouvement: entre 2015 et 2020 il a versé plusieurs milliers de francs à cette fin. Enfin, il diffuse la propagande de l'Etat islamique sur les réseaux sociaux et a tenté d'endoctriner des personnes. A ce titre, il a été exclu de la mosquée qu'il fréquentait.

Une menace pour la sécurité

L'intéressé a fait recours auprès du TAF contre la décision de fedpol, rendue en 2022. Il a été expulsé de Suisse en juin 2023, l'effet suspensif ayant été refusé à son recours. Les juges de St-Gall ont suivi sur toute la ligne le raisonnement de fedpol: le partisan de Daesh représente bel et bien une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

Le fait que l'homme est marié et père de trois enfants ne change rien à la nécessité de son expulsion. Certes, son éloignement est une atteinte à son droit à la vie familiale: toutefois sa famille pourra lui rendre visite en Macédoine du Nord et maintenir contact avec lui.