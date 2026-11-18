Une enquête a été ouverte en Espagne contre Julio Iglesias après des plaintes pour agressions sexuelles déposées par deux anciennes employées, a annoncé mercredi un tribunal de Madrid. Le chanteur rejette fermement ces accusations.

Julio Iglesias visé en Espagne par une enquête pour agressions sexuelles

Julio Iglesias visé en Espagne par une enquête pour agressions sexuelles

Il nie les accusations

AFP Agence France-Presse

Le tribunal spécialisé en Espagne dans les affaires les plus sensibles a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête visant le chanteur Julio Iglesias après le dépôt de plaintes pour agressions sexuelles par deux anciennes employées, des accusations qu'il rejette catégoriquement.

«Le juge Antonio Piña a déclaré recevable la plainte déposée par deux employées contre le chanteur Julio Iglesias pour des délits contre la liberté sexuelle, ainsi que pour des délits de violences et de traitements dégradants», indique le tribunal basé à Madrid dans un communiqué.