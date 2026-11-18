AFP Agence France-Presse
Le tribunal spécialisé en Espagne dans les affaires les plus sensibles a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête visant le chanteur Julio Iglesias après le dépôt de plaintes pour agressions sexuelles par deux anciennes employées, des accusations qu'il rejette catégoriquement.
«Le juge Antonio Piña a déclaré recevable la plainte déposée par deux employées contre le chanteur Julio Iglesias pour des délits contre la liberté sexuelle, ainsi que pour des délits de violences et de traitements dégradants», indique le tribunal basé à Madrid dans un communiqué.
Victime ou témoin d’une agression sexuelle?
- Police: 117
- Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)
Centres d’aide aux victimes LAVI
Et pour les jeunes:
- Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
- Pro Juventute (24/7): 147
- Patouche: 0800 800 140
- Police: 117
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