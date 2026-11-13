Après les deux procès chaotiques qui l'avaient opposé à son ex-compagne Amber Heard, en 2020 et 2022, l'acteur Johnny Depp est de retour au cinéma. Avec le film «Scrooge», il semble avoir été totalement blanchi par Hollywood.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce vendredi 13 novembre marque la sortie américaine du film «Scrooge», énième adaptation du roman classique «Un chant de Noël», par Charles Dickens. Un Johnny Depp de 63 ans y coiffe les rouflaquettes grisonnantes d'Ebenezer Scrooge, un personnage aussi fortuné qu'avare qui se verra confronté aux fantômes du passé, du présent et du futur, durant la nuit de Noël. Twist final: il se repentit et rattrape toutes les horreurs qu'il a commises durant sa misérable vie.

Produit par Paramount Pictures, le film a été porté par une tournée promotionnelle internationale. Le 8 novembre, par exemple, Johnny Depp était invité sur le plateau du 20h de TF1, pour parler rillettes et baguette avec Anne-Claire Coudrey. L'ex-star de «Pirates des Caraïbes» a également débarqué à la «Star Academy», le 6 novembre, pour donner une «Masterclass» surprise à des élèves éberlués. Aux Etats-Unis, l'acteur est notamment apparu dans «People», «Entertainement Tonight» ou l'émission «Goodmorning America».

Ce conte de Noël semble donc se dérouler à merveille pour l'acteur américain. «Les faits parlent d'eux-mêmes, se réjouissait un porte-parole de Johnny Depp auprès de la BBC. Le public et l'industrie du cinéma sont incroyablement ravis!» Le monde aurait-il oublié qu'il y a seulement quelques années, Johnny Depp s'attirait les regards offusqués de millions de personnes, durant les procès scabreux qui l'opposaient à son ex-femme, Amber Heard?

12 actes de violence domestique établis

Souvenez-vous. En 2019, Johnny Depp poursuivait Amber Heard pour diffamation, après la célèbre tribune que la commédienne avait rédigée pour le «Washington Post», dans laquelle elle se décrivait comme une «victime de violences conjugales». En 2022, dans le sillage d'interminables procédures et auditions douloureuses, Amber Heard avait été jugée coupable de trois des quatre accusations de diffamation portées contre elle. De nombreux défenseurs de Johnny Depp avaient alors clamé haut et fort que l'acteur avait «gagné».

Or, il ne s'agissait que d'un procès pour diffamation, et non pas pour violences conjugales. En 2018, le comédien avait également poursuivi le journal britannique «The Sun», qui avait rapporté 14 incidents de violence doméstique commis contre Amber Heard durant leur relation, entre 2013 et 2016. Au final, le juge civil chargé du cas avait affirmé que 12 de ces actes de violence pouvaient être établis. Le journal «The Sun» avait donc gagné ce qui n'était, une fois de plus, qu'un procès pour diffamation.

Suite à ces scandales massivement médiatisés aux quatre coins du globe, Johnny Depp s'était vu bannir de la franchise «Les Animaux Fantastiques», dans laquelle il endossait la cape du sorcier Grindelwald. Dior, en revanche, avait préservé ses liens avec l'acteur, visage de son emblématique parfum «Sauvage». Il n'a donc jamais totalement disparu, attendant le bon moment pour revenir, dans le costume rapiécé d'un héros de la littérature anglaise qui symbolise le pardon et la seconde chance.

Une armée de trolls contre Amber Heard

Amber Heard, en revanche, a été totalement bannie d'Hollywood. Suite aux procès, l'importance de son rôle dans la franchise «Aquaman» avait été visiblement réduite, esquissant la mort lente d'une carrière à jamais obscurcie. En 2022, la comédienne de 40 ans a choisi de plier bagage pour déménager en Espagne, où elle coule désormais des jours discrets, loin des caméras.

Car pendant que les deux belligérants se déchiraient en public, une véritable armée de trolls s'était littéralement déchaînée sur la comédienne, à coups de vidéos humiliantes, de mèmes et de moqueries qui inondaient les réseaux sociaux durant des mois. Elle était traitée de folle, d'hystérique ou de sorcière. En 2024, le journaliste Alexi Mostrous publiait, pour la BBC, une large enquête, ainsi qu'un podcast de 6 épisodes sur la question. Ses conclusions: des robots et des trolls expédiaient des quantités rocambolesques de tweets haineux depuis la Thaïlande, l'Espagne et l'Arabie Saoudite, pays qui a financé plusieurs projets de Johnny Depp.

Mais qui a payé ces campagnes? L'enquête n'a pas su le démontrer. Si Amber Heard avait accusé l'avocat de Johnny Depp d'avoir alimenté le harcèlement qu'elle subissait, il n'a jamais été reconnu coupable. Ni l'acteur lui-même, d'ailleurs.

Johnny Depp peut-il réussir son come-back?

Mais tout cela n'a visiblement pas empêché l'interprète de Jack Sparrow de se réconcilier avec les projecteurs, quelques années plus tard. Sous la bande-annonce du film «Scrooge», des milliers de personnes se réjouissent fervemment de sa réapparition. Et d'après Karen McNally, professeure de cinéma à la London Metropolitan, Johnny Depp a probablement choisi le bon film pour revenir: d'après l'experte, le fait qu'il soit quasiment méconnaissable dans le rôle d'Ebenezer Scrooge lui permettra peut-être de dissocier cette «nouvelle étape» des différents scandales des années 2020.

«Une bataille se joue toujours, lorsqu'on voit, à l'écran, une personne à propos de laquelle on a lu des choses atroces, analyse la professeure auprès de la BBC. Est-ce que j'ai envie de continuer à regarder ses films? Est-ce que je devrais cesser de les regarder? Mais c'est beaucoup plus facile à supporter, quand on visualise le personnage, plutôt que la personne en elle-même, et tout le bagage qu'elle traîne avec elle.» Quoi qu'il en soit, tout dépendra des chiffres. Le destin de Johnny Depp n'est plus entre les mains d'un juge, mais entre celles du Box-Office.