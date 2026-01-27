DE
FR

La police de Trump ira à Milan
Des agents de l'ICE viendront en mission aux JO en Italie

Des agents de l’ICE appuieront la sécurité des JO d’hiver de Milan et Cortina. La venue de la controversée police de l'immigration américaine a déclenché une vive polémique en Italie.
Publié: 10:25 heures
|
Dernière mise à jour: 10:31 heures
1/2
Des agents de l'ICE seront envoyés en mission aux Jeux olympiques de Milan et Cortina.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) viendront en mission de soutien en Italie pour les Jeux olympiques d'hiver (6-22 février), a indiqué mardi un porte-parole de l'ICE à l'AFP. «Aux Jeux olympiques, le service de sécurité intérieure (HSI) de l'ICE soutiendra le Service de sécurité diplomatique du département d'Etat américain, ainsi que le pays hôte, afin d'évaluer et d'atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales», a déclaré l'ICE dans un communiqué.

«Bien évidemment, l'ICE ne mène pas d'opérations en matière d'immigration à l'étranger», a précisé l'agence. Et «toutes les opérations de sécurité restent placées sous l'autorité de l'Italie. La présence potentielle d'agents de l'ICE aux Jeux, du 6 au 22 février, a suscité un vif débat en Italie, alors que deux citoyens américains ont été tués par ses agents à Minneapolis (nord des Etats-Unis).

Des milliers d'agents de l'ICE ont été déployés par le président Donald Trump dans diverses villes américaines dans le cadre d'une campagne contre l'immigration illégale. Les autorités italiennes ont d'abord nié la présence d'agents de l'ICE, puis ont tenté d'en minimiser le rôle, suggérant qu'ils n'aideraient qu'à assurer la sécurité de la délégation américaine.

Rome se défend face à la polémique

Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio doivent assister à la cérémonie d'ouverture à Milan le 6 février. Lundi, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi a souligné que «l'ICE en tant que telle n'opérera jamais en Italie, car la gestion de l'ordre public, de l'immigration et de la sécurité relève de nos forces de police». 

«Si jamais, de façon tout à fait hypothétique, devaient arriver des unités isolées appartenant à des organismes de sécurité américains, elles seraient de toute façon déployées de manière fonctionnelle et non opérationnelle», a-t-il déclaré aux médias italiens. Le président de la région de Lombardie, dans le nord du pays, qui accueille une partie des compétitions, a déclaré que leur implication se limiterait à la surveillance de JD Vance et Marco Rubio. 

«Ce sera uniquement un rôle défensif, mais je suis convaincu qu'il ne se passera rien», a déclaré Attilio Fontana aux journalistes. Mais son équipe a ensuite publié un communiqué indiquant qu'il n'avait aucune information sur leur présence, et qu'il avait répondu à une question hypothétique. Le département de sécurité intérieure de l'ICE, cité par le porte-parole, lutte à l'international contre le trafic de drogue et le terrorisme, notamment, selon le site de l'agence fédérale.

