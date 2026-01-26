Donald Trump envoie son conseiller à l’immigration Tom Homan à Minneapolis. Cette décision intervient dans un contexte d'extrêmes tensions liées à la mort d’un infirmier sous les balles de l'ICE.

Donald Trump, dont la présidence est ébranlée par la mort d'un infirmier à Minneapolis sous les balles de policiers fédéraux, a annoncé lundi l'envoi sur place de son conseiller à l'immigration, Tom Homan, personnage-clé de son administration. «J'envoie Tom Homan dans le Minnesota (nord) ce soir. Il n'a pas été impliqué dans cette zone, mais il connaît et apprécie beaucoup de gens là-bas. Tom est sévère mais juste et il me rendra compte directement"» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le «tsar des frontières«, ainsi qu'il est connu dans les médias américains, est l'un des principaux architectes de la politique anti-immigration menée par le gouvernement américain. Mais Tom Homan apparaît moins exposé médiatiquement que d'autres figures de l'administration Trump face à l'émoi suscité par les morts à Minneapolis d'Alex Pretti samedi et de Renee Good le 7 janvier, deux citoyens américains abattus par des agents fédéraux en marge de mobilisations contre des opérations de la police de l'immigration (ICE).

Retenue inhabituelle de Trump

A l'inverse, la ministre à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a été prompte, comme d'autres, à venir au secours des policiers fédéraux impliqués tout en attaquant les victimes, sans attendre qu'une quelconque enquête soit menée. Sa gestion des événements serait très critiquée à la Maison Blanche, selon la presse américaine, qui rapporte aussi de vifs désaccords entre elle et Tom Homan.

Le président américain a fait preuve dimanche soir d'une relative retenue, inhabituelle, en disant au «Wall Street Journal», à propos de la mort de l'infirmier Alex Pretti: «Nous examinons la situation, nous passons tout en revue et nous rendrons une décision.» Le ton est différent de celui adopté par exemple par le très influent et très radical conseiller Stephen Miller, qui a qualifié Alex Pretti d'«assassin», dans un message relayé sur X par le vice-président JD Vance.

La lutte contre l'immigration clandestine était une promesse de campagne essentielle de Donald Trump. Les sondages montrent toutefois un rejet croissant par les Américains de la manière dont cette politique est mise en oeuvre.