DE
FR

Y compris dans le camp Trump
Les appels pour une enquête indépendante se multiplient à Minneapolis

Donald Trump fait face à une pression croissante en faveur d'une enquête indépendante à Minneapolis. Samedi, un infirmier avait été tué par balles par un agent de l'ICE.
Publié: il y a 31 minutes
1/2
Malgré un froid polaire, des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté à Minneapolis dimanche.
Photo: ADAM GRAY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump faisait face lundi à des appels croissants, y compris de son propre camp, en faveur d'une enquête indépendante sur l'homicide d'un deuxième citoyen américain, tué par la police fédérale de l'immigration à Minneapolis. «Nous examinons la situation, nous passons tout en revue et nous rendrons une décision», a déclaré le président Donald Trump dans une brève interview téléphonique dimanche soir avec le Wall Street Journal.

«Je n'aime pas les tirs. Je n'aime pas ça», a-t-il ajouté, plus prudent que plusieurs membres de son équipe depuis deux jours. «Mais je n'aime pas non plus quand quelqu'un se rend à une manifestation avec une arme très puissante, entièrement chargée, et deux chargeurs remplis de balles en plus».

Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué par balles samedi lors d'une manifestation contre des opérations de la police de l'immigration (ICE).

A lire aussi
Mille personnes en colère se rassemblent à Minneapolis après la mort d'Alex Pretti
«Des meurtriers maléfiques!»
Mille personnes se rassemblent à Minneapolis après la mort d'Alex Pretti
Les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre civile?
Brutalité de l'ICE questionnée
Les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre civile?
Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus