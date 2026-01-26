DE
«Bon travail ICE!»
Un député européen se réjouit sur X des homicides à Minneapolis

Un eurodéputé polonais a semé l'émoi, après avoir publié les vidéos des homicides de Minneapolis. Il a jugé que la police fédérale de l'immigration (ICE) avait fait du «bon travail».
«Bon travail ICE!», s'est félicité Dominik Tarczynski sur son compte X quelques heures après la mort le 24 janvier d'Alex Pretti, un infirmier de 37 ans tué par balles lors d'une manifestation contre les opérations de la police de l'immigration.

Elu du parti Droit et Justice (PiS), membre du groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) au Parlement européen, M. Tarczynski avait utilisé le même procédé et les mêmes termes après la mort de Renee Good, tuée par balles le 7 janvier dans la même ville par un agent de l'ICE.

«Terrifié et sidéré»

Le ministre polonais de la Justice, qui exerce aussi la fonction de Procureur général, Waldemar Zurek, s'est déclaré lundi «terrifié» et «sidéré» par les commentaires de l'eurodéputé, aussi bien que par les opérations de la police américaine.

Un député de la coalition gouvernementale dirigée par le Premier ministre Donald Tusk, Roman Giertych, a annoncé son intention de saisir la justice, considérant les propos de M. Tarczynski comme une «apologie du meurtre».

Des élus dans les propres rangs de l'eurodéputé ont dénoncé ses propos. «Un message indéfendable», a regretté Janusz Cieszynski du PiS, parti nationaliste-conservateur au pouvoir entre 2015 et 2023.

A l'étranger, l'eurodéputée française Manon Aubry (LFI) a appelé la vice-présidente du groupe CRE, Marion Maréchal à commenter les propos de son collègue polonais. «Le fascisme a ses visages en Europe aussi», a estimé Manon Aubry dans son post sur X.

Marion Maréchal, élue sous l'étiquette Reconquête avant de quitter le parti d'Eric Zemmour pour se rapprocher à nouveau du RN, a qualifié lundi «d'accidents malheureux» la mort des deux personnes tuées par la police fédérale américaine à Minneapolis.

