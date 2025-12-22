DE
FR

Tragique accident de la route
Vince Zampella, co-créateur de «Call of Duty» est décédé

Vince Zampella, co-créateur du jeu vidéo «Call of Duty», a perdu la vie dimanche dans un accident de voiture en banlieue de Los Angeles. La nouvelle a été révélée par la chaîne NBC.
Publié: il y a 17 minutes
Le co-créateur de Call of Duty s'est éteint dans un accident de voiture.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le co-créateur du jeu vidéo «Call of Duty» Vince Zampella est décédé dimanche dans un accident de voiture en banlieue de Los Angeles, a rapporté lundi la station locale de la chaîne américaine NBC.

Contactée par l'AFP, la police autoroutière de Californie (California Highway Patrol) a confirmé qu'un accident de la route avait fait deux morts dimanche sur l'Angeles Crest Highway, site identifié par NBC, mais s'est refusée à communiquer le nom des victimes.

Vince Zampella s'est fait connaître avec le jeu «Medal of Honor: Allied Assault» (sorti en 2002 par l'éditeur Electronic Arts), dont il a été le principal développeur au sein du studio 2015, Inc. Lors de la conception, il a collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg, à l'origine de la franchise «Medal of Honor».

Un jeu vite devenu mythique

A la suite d'un désaccord avec Electronic Arts, Vince Zampella a choisi de fonder, en 2002, son propre studio, Infinity Ward, avec deux autres designers de jeux vidéo, Jason West et Grant Collier, également impliqués dans la réalisation d'"Allied Assault».

A lire aussi
Le mythique jeu vidéo «Call of Duty» va être adapté en film
Annonce de Paramount
Le mythique jeu vidéo «Call of Duty» va être adapté en film
La sortie du jeu-vidéo «GTA VI» encore repoussée de plusieurs mois
Rockstar déçoit
La sortie du jeu-vidéo «GTA VI» encore repoussée de plusieurs mois

Leur premier titre sera «Call of Duty», jeu de tir à la première personne considéré comme un renouvellement du genre. Le jeu et ses suites se sont depuis écoulés à plus de 500 millions d'exemplaires.

Devenu propriétaire d'Infinity Ward, Activision a néanmoins licencié, en 2010, Vince Zampella et Jason West, qui ont attaqué l'éditeur pour licenciement abusif et obtenu un accord amiable en 2012. Les deux partenaires ont ensuite créé un nouveau studio, Respawn Entertainment, qui a publié d'autres succès, notamment les séries «Titanfall» et «Apex Legends». Respawn a été racheté par Electronic Arts en 2017.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus