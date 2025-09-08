Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Deux assaillants ont ouvert le feu lundi dans un carrefour de Jérusalem-Est. Selon un service de secours israélien, l'attaque a fait six morts et blessé plusieurs personnes. Les auteurs ont été «neutralisés», selon les informations de la police et secours israéliens.

Six morts et plusieurs blessés après une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est

L'attaque a visé un bus.

Plusieurs personnes ont été tuées et blessées par balles à Jérusalem. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué que l'attaque avait blessé huit autres personnes, dont cinq grièvement.

Les identités de quatre des victimes, des hommes israéliens ultra-orthodoxes, ont été publiées. «Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d'environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine», a indiqué le Magen David Adom. Le décès d'une femme a été constaté plus tard à l'hôpital Shaaré Tzedek de la ville, selon un communiqué.

L'équipe de secours est arrivée sur place après avoir reçu des appels à propos d'une attaque ayant fait des blessés à Ramot, quartier de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Selon des médias israéliens, l'attaque a visé une station de bus. «C'était une scène très difficile», a déclaré Fadi Dekaidek, un infirmier, dans un communiqué publié par le service d'urgence. «Les blessés étaient allongés sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus, certains d'entre eux étaient inconscients», a affirmé Fadi Dekaidek.

Auteurs «neutralisés»

Un porte-parole de la police a indiqué sur la chaîne 12 de la télévision israélienne que «deux terroristes» avaient été «neutralisés» après avoir ouvert le feu et fait «plusieurs blessés», sans préciser si les assaillants avaient été tués. «Un agent de sécurité et un civil présents sur les lieux ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants», indique un communiqué de la police.

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé que Benjamin Netanyahu tenait une réunion «avec les responsables des services de sécurité».

Un cessez-le-feu nécessaire

Dans un communiqué, le Hamas a salué l'attaque, en affirmant que les assaillants étaient des Palestiniens. «Nous affirmons que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple», indique le communiqué du mouvement islamiste palestinien.

La Commission européenne a condamné lundi l'attaque meurtrière à Jérusalem-Est, estimant qu'elle «montrait» à quel point un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était «nécessaire». «Les civils des deux camps, Palestiniens et Israéliens, souffrent depuis trop longtemps», a déploré un porte-parole de l'exécutif européen, Anouar El-Anouni. «Il est grand temps de briser ce cycle de violence», a-t-il affirmé.