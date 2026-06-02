Une violente tempête tropicale dans le sud du Japon a fait neuf blessés. Environ 47'000 foyers sont privés d’électricité et des centaines de vols sont annulés. L'Agence météorologique japonaise met en garde contre des inondations et glissements de terrain.

Une violente tempête dans le sud du Japon fait neuf blessés

Une violente tempête dans le sud du Japon fait neuf blessés

AFP Agence France-Presse

Une violente tempête tropicale dans le sud du Japon a blessé neuf personnes, ont indiqué mardi les autorités du pays, au moment où 47'000 foyers sont privés d'électricité et des centaines d'avions restent cloués au sol. L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre des vagues de forte amplitude, des glissements de terrain et des inondations alors que la tempête Jangmi progresse vers le nord après avoir frappé l'île subtropicale d'Okinawa lundi.

Mardi matin, plus de 30'000 foyers dans la région de Kagoshima (sud-ouest) et 17'000 autres à Okinawa étaient privés d'électricité, selon les compagnies d'électricité locales. Jangmi a par ailleurs fait neuf blessés à Okinawa, selon le principal porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.

Un vent ravageur

La chaîne de télévision publique NHK a rapporté que ces blessures avaient été causées par des chutes dues au vent et par des projections d'objets sur des voitures. Minoru Kihara a prévenu que les transports publics à Tokyo et dans les villes alentour pourraient subir des perturbations mercredi à l'approche de la tempête.

«Pour ceux d'entre vous qui vivent dans des zones susceptibles d'être touchées par la tempête, veuillez prêter une attention particulière aux informations d'évacuation publiées par vos municipalités et pensez à évacuer tôt», a déclaré Minoru Kihara lors d'une conférence de presse.

«S'il vous plaît, restez vigilants et assurez-vous de prendre des mesures pour protéger votre vie», a-t-il ajouté. Les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises, All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines, ont annulé un total combiné de 600 vols prévus de lundi à mercredi.