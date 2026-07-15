Un ours s'invite dans la cuisine d'une famille japonaise

Une famille du nord du Japon a appelé la police après avoir trouvé un ours dans sa cuisine, a indiqué mercredi un responsable local. Le pays fait face à une hausse des attaques de plantigrades: cinq personnes ont été tuées depuis le 1er avril.

AFP Agence France-Presse

Une famille habitant dans le nord du Japon a appelé la police après s'être retrouvée nez à nez avec un ours dans sa cuisine, a indiqué mercredi un responsable local, alors que l'archipel a vu grimper le nombre d'attaques mortelles de plantigrades. Les ours ont tué au moins cinq personnes dans le pays depuis le 1er avril, après un record de 13 attaques mortelles dans l'ensemble du pays au cours de l'année précédente, selon le ministère de l'Environnement.

La police du département d'Iwate a reçu lundi soir un appel d'une famille signalant avoir vu un dans sa cuisine un ours, qui avait apparemment fouillé son réfrigérateur à la recherche de nourriture et retourné une poubelle. L'animal «a ouvert le réfrigérateur, dispersant son contenu», a déclaré à l'AFP un responsable local de la police.

Les signalements se sont multipliés

Des empreintes découvertes sur place suggèrent que l'ours a ensuite «quitté les lieux par une porte arrière attenante à la cuisine et a également fouillé une poubelle à la recherche de déchets alimentaires», a ajouté ce responsable. L'incident s'est produit dans la ville de Shizukuishi, où au moins quatre autres foyers ont signalé des intrusions d'ours depuis le 5 juillet, a-t-il précisé. Ces derniers mois, les signalements se sont multipliés après la sortie d'hibernation des ours, et davantage d'animaux se sont aventurés dans les villes et les zones urbaines.

En juin, des dizaines de policiers, chasseurs et responsables municipaux ont eu besoin de quatre jours pour capturer un ours qui errait à Utsunomiya, au nord de Tokyo, entraînant la fermeture massive d'écoles. Auparavant, un autre ours décrit comme «extrêmement intelligent» – il avait ouvert une fenêtre et actionné un robinet – avait blessé quatre personnes dans deux usines du département de Fukushima et était resté en liberté pendant plusieurs jours.

Les scientifiques estiment que la population d'ours a fortement augmenté ces dernières années, tandis que le nombre de personnes vivant dans les zones rurales a diminué. Les ours prospèrent notamment grâce à une abondance de nourriture - dont des glands, des cerfs et des sangliers - sous l'influence d'un climat qui se réchauffe, selon les experts.