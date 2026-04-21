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«Cet accident est profondément regrettable»
Trois militaires tués dans l'explosion d'un char au Japon lors d'un exercice

Trois soldats japonais ont été tués ce mardi lors d'un exercice militaire après l'explosion de leur char, a annoncé la Première ministre Sanae Takaichi. L'accident, survenu sur un terrain d'entraînement à Oita, a été causé par des munitions présentes à bord.
Publié: 07:28 heures
La Première ministre Sanae Takaichi a présenté ses «sincères condoléances» aux proches des victimes.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Trois soldats japonais sont morts, mardi lors d'un exercice militaire, dans l'explosion de leur char, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi. Cet accident inhabituel, survenu sur un terrain d'entraînement des Forces d'autodéfense japonaises dans la région d'Oita, dans le sud-ouest de l'archipel, a été provoqué par l'explosion «des munitions à l'intérieur du char», tuant trois membres d'équipage à bord et en blessant un autre, a indiqué Sanae Takaichi.

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Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. «Cet accident est profondément regrettable», a écrit la Première ministre, qui a présenté ses «sincères condoléances».

Cet accident survient deux ans après une collision entre deux hélicoptères militaires nippons, qui avait fait huit morts, le 20 avril 2024. En mai 2025, lors d'un entraînement, deux soldats s'étaient tués dans le crash de leur avion, peu après le décollage.

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