Un séisme de magnitude 7,1 a frappé le sud du Japon mardi. Une alerte au tsunami a été émise. La secousse a atteint le niveau maximum sur l'échelle d'intensité sismique du pays.

L'alerte au tsunami bientôt levée au Japon, secoué par un puissant séisme

L'alerte au tsunami bientôt levée au Japon, secoué par un puissant séisme

AFP Agence France-Presse

Un puissant séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter a secoué mardi le sud-ouest du Japon, a annoncé l'agence météorologique nippone (JMA), qui a émis une alerte au tsunami. La secousse, survenue à 16h27 (9h27, heure suisse) sur l'île de Kyushu, a également atteint le niveau maximum (7) sur l'échelle d'intensité sismique («shindo») du pays, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis, a précisé la JMA.

Plut tard dans la matinée, l'agence météorologique japonaise a finalement annoncé qu'elle prévoyait de lever bientôt l'alerte au tsunami. «Ce séisme s'est produit à l'intérieur des terres et aucune activité de tsunami n'a été observée jusqu'à présent. C'est pourquoi nous espérons lever l'alerte au tsunami relativement tôt, en fonction de l'évolution du niveau de la mer», a déclaré un porte-parole de l'Agence.

Des précédents cette année

Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter avait frappé le nord du Japon le 25 juin, sans faire de morts ni causer de dégâts importants. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux séismes au monde, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, enregistre généralement plusieurs centaines de secousses chaque année et représente environ 18% des séismes recensés dans le monde. La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Le pays reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami faisant quelque 18'500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

Le 20 avril dernier, une secousse de magnitude 7,7 a frappé le nord du pays, faisant au moins dix blessés et ébranlant de grands immeubles à Tokyo. Les autorités avaient alors émis un avis spécial mettant en garde contre un risque accru de séismes de magnitude 8,0 ou plus. Cet avis avait été levé une semaine plus tard.