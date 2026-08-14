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Intempéries sans précédent
Le bilan des pluies diluviennes au Japon grimpe à 5 morts

Des pluies torrentielles ont causé au moins cinq morts et privé d'électricité 26'000 foyers dans le département de Chiba, au Japon. Des routes sont détruites, et des centaines de personnes sont restées bloquées à l'aéroport de Narita.
Publié: 11:11 heures
Plusieurs dizaines de voitures ont été recouvertes de boues et laissées à l'abandon par leur propriétaire.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Au moins cinq personnes sont mortes après des pluies diluviennes à l'est de Tokyo, ont annoncé vendredi les autorités nippones. Les pluies torrentielles tombées jeudi soir ont entraîné des alertes aux glissements de terrain et des coupures de courant à l'est de la capitale.

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Dans les zones rurales du département de Chiba, plusieurs dizaines de voitures, certaines recouvertes de boue, ont été abandonnées tandis que les services techniques se sont affairés toute la journée à remettre en état les routes défoncées ou écroulées, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un niveau de pluie sans précédent

Parmi les victimes de ces pluies torrentielles figure une femme de 66 ans coincée dans sa voiture sur une route inondée, a précisé le Bureau de gestion des catastrophes de Chiba. Un homme a également été retrouvé flottant sur une chaussée inondée et un autre, effondré dans la rue et transporté d'urgence à l'hôpital, n'a pas survécu, selon ces mêmes autorités.

Vendredi après-midi, la chaîne publique NHK faisait état de huit morts. Bilan que les autorités ont refusé de confirmer auprès de l'AFP. Près de 26'000 foyers de Chiba ont été privés d'électricité, a précisé le Bureau local de gestion des catastrophes, tandis que plusieurs maisons ont été inondées.

«Nous allons vers un niveau de pluie intense sans précédent», avait averti jeudi en soirée un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. Environ 6000 personnes sont restées bloquées toute la nuit à Narita, l'un des deux principaux aéroports de Tokyo.

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