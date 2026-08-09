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Les annulations pleuvent
Le typhon Dolphin s’abat sur la Chine et cloue 1500 avions au sol

Dimanche, le typhon Dolphin a touché la Chine orientale, annulant 1500 vols et forçant des évacuations massives. A Yuhuan, les vents atteignaient 150 km/h, déclenchant un état d'alerte maximale.
Publié: 09.08.2026 à 14:48 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 12:00 heures
Des rafales dépassant les 150 km/h ont été mesurées par le Centre météorologique national.
Photo: IMAGO/VCG
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ATS Agence télégraphique suisse

Le typhon Dolphin a touché terre dimanche dans l'est de la Chine, selon les autorités météorologiques du pays. La tempête a entraîné l'annulation de plus de 1500 vols, des évacuations et le déclenchement d'une alerte de niveau maximal.

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Le centre du typhon est passé sur le littoral près de la ville de Yuhuan, dans la province du Zhejiang, vers 17h30 locale (11h30 en Suisse), a indiqué le Centre météorologique national dans un message publié en ligne. Au moment de l'impact, les vents maximum près du centre dépassaient les 150 kilomètres par heure, a précisé le CMN.

1500 vols annulés

Près de 1400 vols à destination et au départ des deux principaux aéroports de passagers de Shanghai ont été annulés dimanche, a rapporté la chaîne publique CCTV. L'aéroport de Hangzhou, dans la province voisine du Zhejiang, a annulé 270 vols, selon la même source.

Le typhon a eu des conséquences jusqu'à Hong Kong, où l'observatoire météorologique a enregistré une température record de 36,9°C, causée par de l'air chaud poussé sur la ville par Dolphin. L'air périphérique «continuera d'apporter un temps extrêmement chaud sur le territoire, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi», a indiqué l'Observatoire de Hong Kong.

Okinawa et Taïwan également touchés

Avant d'atteindre la Chine, le typhon Dolphin a provoqué de fortes pluies et des vents violents dans la préfecture japonaise d'Okinawa. Sept personnes à Okinawa ont été légèrement blessées, dont un homme plus que centenaire qui a été emporté par des rafales, est tombé au sol et s'est cogné la tête, selon le gouvernement de l'île.

Dimanche après-midi, 5290 foyers à Okinawa étaient privés d'électricité, d'après la compagnie régionale Okinawa Electric Power. A Taïwan, des dizaines d'itinéraires de ferry ont été suspendus et plus de 180 vols annulés, alors que la tempête cause dimanche des pluies diluviennes et des vents violents dans le nord de l'île. 

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