Le gouvernement japonais a validé un budget supplémentaire d'environ 19 milliards de dollars pour soutenir les ménages face à la hausse du coût de la vie. Cette aide vise à compenser l’impact de la guerre en Iran sur les prix de l’énergie et des dépenses quotidiennes.

Le Japon débloque 19 milliards de dollars face à la guerre en Iran

Le Japon débloque 19 milliards de dollars face à la guerre en Iran

Envolée des coûts du quotidien

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement japonais a approuvé mercredi un budget supplémentaire de 19 milliards de dollars pour soutenir les ménages confrontés à l'envolée des coûts du quotidien provoquée par la guerre en Iran.

Ce budget additionnel a été «décidé» lors d'une réunion du cabinet mercredi, a indiqué le bureau de la Première ministre sur son site internet. Le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, a affirmé lors d'une conférence de presse que le cabinet avait alloué un total de 3113,5 milliards de yens (16,7 milliards d'euros).