AFP Agence France-Presse
Le gouvernement japonais a approuvé mercredi un budget supplémentaire de 19 milliards de dollars pour soutenir les ménages confrontés à l'envolée des coûts du quotidien provoquée par la guerre en Iran.
Ce budget additionnel a été «décidé» lors d'une réunion du cabinet mercredi, a indiqué le bureau de la Première ministre sur son site internet. Le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, a affirmé lors d'une conférence de presse que le cabinet avait alloué un total de 3113,5 milliards de yens (16,7 milliards d'euros).
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