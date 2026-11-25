Internautes et médias japonais commentent depuis des jours une scène lors de l'arrivée de la première ministre japonaise à Shenzhen, y voyant un affront diplomatique. Les médias chinois contre-attaquent.

Tensions Chine - Japon au sommet à Shenzhen

En bref Le 18 novembre à Shenzhen, un écart de 40 cm entre l’avion et l’escalier a gêné la descente de la première ministre japonaise Sanae Takaichi

Dans un contexte de tensions autour de Taïwan, des Japonais y voient une humiliation délibérée; la presse d’État chinoise dénonce un récit victimaire et souligne l’isolement de la dirigeante

Des sources citées par le Japan Times évoquent un probable problème technique; un responsable japonais écarte l’intention d’humilier, tandis que Pékin ne s’est pas exprimé officiellement

Yannick Weber Blick Newsdesk

Cela fait une semaine que ça bouillonne, sur les réseaux sociaux au Japon et dans les médias nippons et chinois. Le 18 novembre, lors du sommet asiatique à Shenzhen, en Chine, l'arrivée de la première ministre japonaise Sanae Takaichi a créé le scandale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écart de 40 centimètres entre la porte de l'avion japonais et les escaliers amenés par le personne de l'aéroport chinois. De quoi obliger la politicienne à descendre un peu disgracieusement de son appareil.

«Un pays barbare»

Pour de nombreux japonais, c'est sûr: tout a été fait exprès pour humilier le Japon. Les deux pays sont en tensions diplomatiques, notamment autour de la question de Taïwan. «Un incident outrageux», «Un pays barbare sans aucune dignité», peut-on lire sur X de la part d'internautes japonais.

Pour couronner le tout: au contraire de l'arrivée de Donald Trump ou d'autres chefs d'Etat, pas d'enfants sur le tarmac qui chantent pour accueillir en grandes pompes Sanae Takaichi. Un accueil très froid, donc.

Les critiques nippones ont piqué des Chinois au vif. People's Daily, le journal officiel du Parti communiste chinois, a publié un nombre d'articles critiques envers Tokyo à un rythme effréné depuis le sommet. Sur l'incident à l'aéroport, il accuse les Japonais de monter en épingle un événement anecdotique et de se réfugier dans un «récit victimaire».

Le Japon hors-jeu?

Pour contre-attaquer, le média d'Etat chinois Global Times a lui publié un long article sur tous les moments où la première ministre japonaise s'est retrouvé «isolée» lors de «moments gênants» tout au long du sommet. Par là, le journal veut dire: «regardez comme plus personne ne s'intéresse au Japon». Par exemple, est rapporté un moment où Sanae Takaichi se serait dirigée vers Donald Trump, lui aurait tapoté l'épaule pour le saluer, avant que celui-ci, voyant que c'était elle, ne lui tourne le dos, l'ignorant royalement.

La polémique enflant, des politiciens japonais ont fini par prendre la parole pour tenter de désamorcer les tensions. «Je ne pense pas que la Chine ait agi dans l'intention de faire preuve d'un manque de courtoisie», a déclaré un membre du parti de la première ministre, comme le relève le média anglophone «Japan Today».

Pékin ne pipe pas mot

Des sources ont également déclaré au «Japan Times» que l'écart entre la porte de l'avion et l'escalier était probablement dû à un problème technique. Minoru Kihara, haut placé dans le gouvernement, a indiqué lors d'une conférence de presse que des personnes au sol, constatant l'écart de 40 centimètres, avaient informé les personnes à bord de l'avion, histoire qu'elles puissent ne pas être prises de court et descendre avec prudence.

Le régime chinois, lui, n'a rien déclaré officiellement sur cet incident.