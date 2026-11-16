Après plusieurs affaires qui avaient choqué le Royaume-Uni, les femmes condamnées pour une IVG liée à leur propre grossesse en Angleterre et au Pays de Galles voient leur casier effacé par grâce automatique.

Le gouvernement britannique gracie les femmes condamnées pour avoir avorté

Le gouvernement britannique gracie les femmes condamnées pour avoir avorté

AFP Agence France-Presse

Les femmes ayant été condamnées pour avoir avorté en Angleterre et au Pays de Galles ont été graciées lundi, a annoncé le gouvernement britannique, après l'entrée en vigueur d'une loi dépénalisant l'IVG hors délai.

Jusqu'à récemment, les femmes pouvaient être jugées et emprisonnées si elles mettaient fin à leur grossesse après 24 semaines ou sans approbation médicale. Mais en juin 2025, les députés ont aboli les poursuites pénales pour les IVG hors délai.

«Les femmes condamnées (...) pour une infraction liée à un avortement concernant leur propre grossesse verront aujourd'hui ces mentions effacées de leur casier judiciaire, à la faveur d'une grâce automatique qui leur est accordée», a annoncé le ministère britannique de la Justice dans un communiqué.

Des affaires qui ont choqué le Royaume-Uni

Plusieurs cas avaient choqué l'opinion ces dernières années. Parmi eux, celui de Nicola Packer, une Britannique de 45 ans innocentée en mai 2025 à l'issue d'un procès difficile.

Cette femme avait découvert sa grossesse en novembre 2020, pendant la pandémie de Covid-19, et s'était fait prescrire des médicaments abortifs à prendre à domicile, pensant être enceinte de six semaines. Mais elle était en réalité enceinte d'environ 26 semaines, au-delà de la limite légale pour une IVG.

Après avoir accouché chez elle d'un foetus mort dans des conditions traumatisantes et s'être fait opérer en urgence à l'hôpital, Nicola Packer avait été dénoncée à la police qui l'avait placée en garde à vue. Elle avait fait l'objet de poursuites.

«Si aucun pardon ne peut effacer la détresse et le traumatisme subis par ces femmes, cette réforme historique reconnaît le profond préjudice causé par leur criminalisation et constitue une avancée significative sur la voie de la justice», a salué Heidi Stewart, directrice du British Pregnancy Advisory Service, organisme spécialisé dans les soins liés à l'avortement.

IVG légal sous certaines conditions

La loi sur l'avortement de 1967 a légalisé l'IVG sous certaines conditions: avant 23 semaines et six jours de grossesse, et sous l'égide d'un professionnel de santé.

Après ce délai, cette procédure n'est autorisée que si la vie de la mère est en danger, ou s'il existe un risque important que l'enfant naisse avec un handicap grave.

La législation adoptée en juin 2025 ne change pas la durée légale pour procéder à une IVG, et toute personne aidant une femme à avorter hors délai ou hors cadre médical reste passible de poursuites.

L'Irlande du Nord a dépénalisé l'avortement en 2019. L'Écosse procède actuellement à une révision de sa législation sur l'IVG.