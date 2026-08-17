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Drame en montagne
Un randonneur tué par la foudre dans le Val Müstair italien

La foudre a tué un randonneur dimanche soir dans le Val Müstair italien. Retrouvé à 2600 mètres d’altitude, il avait disparu après un orage sur le Piz Starlex.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès du malheureux.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi sur le versant italien du Piz Starlex, dans le Val Müstair. Il pourrait avoir été frappé par la foudre alors qu'il descendait de la montagne, indiquent les agences de presse transalpines.

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La victime, retrouvée peu avant minuit à 2600 mètres d'altitude, est un habitant de cette région limitrophe des Grisons. Il avait été porté disparu dimanche. Le dernier contact avait eu lieu vers les 13h, alors qu'il se trouvait au sommet de la montagne et qu'un orage approchait. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès du malheureux.

Un drame similaire en Sicile

En Sicile, un randonneur américain a également trouvé la mort après avoir été frappé par la foudre sur l'Etna. Il se trouvait dans une zone interdite au milieu d'un violent orage lorsqu'il a été foudroyé, selon le journal La Sicilia.

La victime, âgée de 30 ans, était encore en vie à l'arrivée des secours. L'homme est décédé pendant son transport vers l'hôpital de Catane. Culminant à plus de 3300 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe et a connu de fréquentes éruptions au cours des 500'000 dernières années. Il est encore entré en éruption la semaine dernière.

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