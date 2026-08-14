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Volés au musée de Parme
Les carabiniers récupèrent trois tableaux valant 8,5 millions de francs

Trois tableaux d’art volés, dont des chefs-d’œuvre de Cézanne et Renoir, ont été récupérés par les carabiniers italiens. Leur valeur dépasse les 8,5 millions de francs.
Publié: 17:00 heures
Les trois tableaux avaient été volés au musée «Fondazione Magnani Rocca» en mars dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les carabiniers italiens ont annoncé vendredi avoir retrouvé trois tableaux volés le 23 mars dernier à Parme (nord). Les deux les plus précieux sont estimés à environ 8,5 millions de francs.

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Il s'agit du tableau «Tasse et plat de cerises» de Paul Cézanne, estimé à environ 5,6 millions de francs et «Les poissons» de Pierre Auguste Renoir, estimé à 2,8 millions environ, selon un communiqué des carabiniers. Le troisième tableau est «Odalisque sur la terrasse» d'Henri Matisse, estimé à 18'700 euros environ.

Les trois tableaux ont été volés dans le musée «Fondazione Magnani Rocca» dans la région de Parme. Sur une vidéo diffusée par les carabiniers, on voit deux personnes entrer par une fenêtre, se diriger rapidement vers une salle, décrocher trois tableaux et les donner à une autre personne à l'extérieur, qui reste invisible à la caméra de surveillance, le tout en moins d'une minute.

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