Des milliers d'écoles en Italie ont été ciblées par de fausses alertes à la bombe en novembre, provoquant des évacuations massives. Le gouvernement pointe une tentative de semer le chaos, mais l'enquête n'a pas encore identifié de coupables.

En bref En Italie, 2455 écoles ont été évacuées le 11 novembre après des fausses alertes à la bombe envoyées par mail, selon le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi. Une nouvelle vague de menaces a touché 7500 établissements le 16 novembre, mais un seul a été évacué.

Les attaques, qualifiées de «guerre hybride», visent également des vols commerciaux et des infrastructures en Europe, suscitant de vives inquiétudes. Les autorités italiennes appellent à la vigilance sans céder à la panique.

Les fonds alloués à la lutte contre ces menaces en Italie atteindront 2 milliards d'euros pour la période 2026-2028, contre 557 millions d'euros en 2025. En 2019, seulement 126 millions d'euros étaient prévus pour ce domaine.

AFP Agence France-Presse

Ce sont 2455 établissements scolaires qui ont été évacués en Italie le 11 novembre après la réception par mail de fausses alertes à la bombe, a indiqué jeudi le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Plus de 6000 établissements avaient reçu un courriel le 11 novembre, sur les 7476 que compte le pays, annonçant un «génocide contre le peuple italien» et le dépôt d'«un puissant explosif à détonation à distance».

La menace a été répétée le jour suivant, le jeudi 12 novembre, contre 2778 établissements, et 77 ont été évacués, a précisé Matteo Piantedosi devant le Parlement italien. Le gouvernement a alors diffusé une directive selon laquelle «en l'absence d'éléments concrets supplémentaires», il n'était pas nécessaire d'évacuer les bâtiments à cause de ces courriels massifs.

Le 16 novembre, 7500 établissements ont reçu une nouvelle alerte et un seul a été évacué. «Il n'y a jamais eu le moindre danger matériel (...). Le seul objectif de ces actions est la déstabilisation», a souligné le ministre italien de l'Intérieur jeudi. Mais «il est encore prématuré d'en attribuer la responsabilité à un ou plusieurs acteurs hostiles et coordonnés de manière structurelle entre eux», selon l'enquête en cours.

Une inquiétude croissante

«Nous devons veiller à ne pas nous prêter au jeu de ceux qui veulent provoquer le chaos, mais cela ne signifie pas ne pas comprendre l'état d'esprit des familles et des enseignants, que je tiens à rassurer, car chaque signalement sera examiné avec la plus grande attention», a encore expliqué le ministre de l'Intérieur. Les alertes reçues sont désormais centralisées par les préfets. Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à la possibilité d'une escalade de la guerre hybride.

Les menaces contre des établissements scolaires se sont multipliées ces dernières semaines en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, accompagnées de fausses alertes à la bombe ayant visé des vols commerciaux à travers l'Europe et d'une série de cyberattaques contre des frigos de supermarchés, là encore dans plusieurs pays européens.

A quelques mois d'élections législatives en Italie, l'opposition italienne multiplie les critiques sur l'impréparation du pays face à ces attaques et le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni défend son bilan. Les ressources programmées pour lutter contre ces menaces hybrides ont atteint 557 millions d'euros en 2025, contre 126 millions d'euros en 2019, et doivent approcher les deux milliards d'euros sur la période 2026-2028, a assuré le ministre de la Défense Guido Crosetto face au Parlement mercredi.