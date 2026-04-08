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Des images aériennes révèlent l’ampleur des dégâts en Italie
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Après le glissement de terrain:Des images aériennes révèlent l’ampleur des dégâts en Italie

Glissement de terrain en Italie
«Le pays est désormais coupé en deux»

Un glissement de terrain d’une ampleur exceptionnelle a paralysé une partie de l’Italie, au point de couper une région en deux. Le président de la région demande des mesures urgentes pour rétablir la sécurité et les liaisons.
Publié: 15:55 heures
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Un glissement de terrain s'est produit en Italie après de fortes pluies.
Photo: imago/ZUMA Press
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Johannes Hillig

«Le pays est désormais coupé en deux», a déclaré Francesco Roberti, président de la région de Molise, lors de sa visite sur place, comme le rapporte le «Corriere dell'Economia». 

Tout commence mardi, après plusieurs jours de pluies intenses. Soudain, un énorme glissement de terrain frappe la région et met à l’arrêt une partie essentielle des infrastructures. Très vite, la situation prend une dimension nationale: l’état d’urgence est décrété. Le glissement de terrain touche un nœud de communication stratégique entre le nord et le sud de l'Italie et menace des infrastructures importantes comme l'autoroute A14, la route Adriatique et la ligne de chemin de fer.

Un phénomène d’ampleur exceptionnelle

Selon les autorités, il s’agit de l’un des plus vastes glissements de terrain observés en Europe. Le mouvement est lent, mais profondément destructeur: une masse de terrain en rotation qui s’étend sur près de 4 km², avec un front d’environ 2 km.

Cela s'est passé dans les Abruzzes, en Italie, sur la côte adriatique.

La zone touchée se situe dans les Abruzzes, le long de la côte adriatique. Le glissement progresse depuis des zones habitées jusqu’au littoral, menaçant à la fois routes et voies ferrées.

«La priorité est désormais de gérer l'état d'urgence»

Alors que les autorités s'emploient à maîtriser la situation, l'ANAS et Autostrade s'efforcent de fournir des itinéraires alternatifs sur des routes normales afin de normaliser le trafic le plus rapidement possible.

Les mesures de sécurité et de rétablissement sont une priorité absolue, mais les défis sont énormes. Francesco Roberti a souligné que «la priorité est désormais de gérer l'urgence».

La région de Molise est située dans les Abruzzes et dispose de plages sur la côte adriatique. La région n'est pas une destination de masse classique, mais en tant que tuyau secret, elle est tout à fait appréciée des touristes et des amoureux de la nature.

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