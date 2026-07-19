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Probablement abattu
Le corps calciné d'un journaliste retrouvé près de Naples

Luigi Esposito, journaliste sportif italien de 53 ans, a été retrouvé mort à Eboli, au sud de Naples. L’enquête privilégie la piste d’un homicide suivi d’un incendie criminel.
Publié: 17:48 heures
Le corps d'un journaliste sportif italien a été retrouvé dans un incendie à Eboli.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le corps d'un journaliste sportif italien probablement victime d'un homicide, qui travaillait également pour l'agence régionale de l'environnement, a été retrouvé par les pompiers appelés pour un incendie à Eboli, au sud de Naples (Italie), a indiqué dimanche le parquet italien. «Les premiers éléments d'enquête indiquent que les faits sont probablement liés à un homicide», a déclaré le procureur de Salerne, Raffaele Cantone, dans un communiqué.

Selon lui, la victime a été identifiée comme Luigi Esposito. «Il a apparemment été tué par balle (...) puis brûlé au milieu de la végétation», a précisé le procureur. «La propagation des flammes a obligé à une intervention des pompiers qui ont retrouvé le corps, tellement abîmé qu'il a d'abord été impossible de savoir si c'était un homme ou d'une femme», a-t-il ajouté.

L'Ordre national des journalistes italiens a confirmé que l'homme, âgé de 53 ans et connu comme Luca, couvrait les sports pour plusieurs médias locaux. Il avait aussi un autre travail à l'agence régionale pour l'environnement. Le président de l'ordre, Carlo Bartoli, a dit attendre la suite de l'enquête «pour comprendre le contexte dans lequel a eu lieu le meurtre brutal de notre collègue».

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