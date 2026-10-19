Une alerte à la bombe a forcé un avion d'Austrian Airlines reliant Tel Aviv à Vienne à un atterrissage d'urgence dimanche à Sofia. Les 51 passagers ont été évacués et une enquête a été ouverte.

Une alerte à la bombe force un avion venant de Tel-Aviv à un atterrissage d'urgence en Bulgarie

Une alerte à la bombe force un avion venant de Tel-Aviv à un atterrissage d'urgence en Bulgarie

AFP Agence France-Presse

Une alerte à la bombe a contraint dimanche un avion d'Austrian Airlines reliant Tel Aviv à Vienne à se dérouter vers la Bulgarie, selon les autorités bulgares et cette compagnie aérienne.

L'équipage de l'appareil a décidé d'effectuer un atterrissage d'urgence à Sofia, la capitale bulgare, après avoir apparemment reçu une alerte à la bombe à l'approche de la Roumanie, a expliqué le ministère bulgare des Transports dans un communiqué.

Les passagers ont été évacués de l'avion, un Airbus A-320, après son arrivée en Bulgarie. L'armée de l'air bulgare a dépêché un chasseur MiG-29 pour escorter l'appareil, conformément aux procédures en vigueur, a précisé le ministère.

La compagnie aérienne a déclaré à l'AFP que 51 passagers et six membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion et qu'une fouille de sécurité avait été entamée après son atterrissage à Sofia, environ une demi-heure après l'alerte. «Une fois la fouille de l'appareil terminée, les passagers seront réenregistrés sur d'autres vols aussi vite que possible», a expliqué Austrian Airlines.

Enquête ouverte

Selon les données du site internet spécialisé Flightradar24, l'avion, immatriculé OE-LZE, est entré dans l'espace aérien roumain vers 21h10 (18h10 GMT) avant de se diriger vers le sud et de retourner en Bulgarie.

Les données d'une autre plateforme de suivi des vols, ADS-B Exchange, montrent que l'Airbus émettait le code transpondeur 7700 – un signal d'urgence générale – à peu près au même moment. Le ministère bulgare des Transports a annoncé la mise en place d'une cellule de crise et l'ouverture d'une enquête.

Dans un autre incident survenu fin du mois dernier, le copilote d'un avion de la compagnie flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv avait agressé le commandant de bord et aurait tenté de précipiter l'avion au sol. Il en avait été empêché par le commandant, le reste de l'équipage et les passagers.

La semaine dernière, la Croatie et l'Allemagne ont toutes deux déployé des avions de chasse après qu'un appareil qui effectuait un vol commercial entre l'île grecque de Corfou et la ville allemande de Nuremberg a accidentellement émis une alerte de détournement.