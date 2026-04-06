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Le nouveau est déjà critiqué
Netanyahu limoge son chef de cabinet après une série de scandales

Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son chef de cabinet Ziv Agmon. Ce dernier avait notamment fait scandale en tenant plusieurs propos racistes.
Publié: il y a 25 minutes
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Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son chef de cabinet Ziv Agmon.
Photo: imago/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche soir son chef de cabinet au coeur d'une polémique, mais son successeur faisait déjà l'objet de critiques de la presse israélienne lundi. «Ziv Agmon quittera ses fonctions dans les prochains jours avec l'entrée en fonction de son remplaçant, Ido Norden», a annoncé sur X Benjamin Netanyahu, peu de temps après avoir au contraire affirmé qu'il resterait en place.

Ziv Agmon était au coeur d'une polémique suite à des propos racistes contre les juifs d'origine marocaine, qu'il avait qualifiés de «babouins». Il avait aussi violemment critiqué des élus du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, ainsi que la femme et le fils du Premier ministre.

Après avoir accepté ses excuses, le Premier ministre israélien a finalement décidé de le limoger. Mais le nouveau chef de cabinet, Ido Norden, était dès lundi la cible de critiques de journalistes israéliens, qui l'accusent notamment d'avoir créé des comptes fictifs sur X pour promouvoir son livre.

Plusieurs incident ces derniers mois

Ido Norden, juriste et économiste, est le président du «Forum des hauts fonctionnaires», un institut de droite très critique vis à vis de la haute fonction publique. Avant sa nomination définitive, Ido Norden doit encore passer une enquête de sécurité, lui permettant de travailler au sein du bureau du Premier ministre.

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Au cours des derniers mois, Benjamin Netanyahu a dû faire face à plusieurs incidents au sein de son cabinet. Longtemps en place, Tzachi Braverman, son homme de confiance, a été entendu en janvier par la police pour entrave présumée à une enquête liée, selon les médias israéliens, à des fuites d'informations classifiées sur la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le bureau de Benjamin Netanyahu est secoué depuis plus d'un an par l'affaire dite du Qatargate, dans laquelle des proches du Premier ministre auraient été recrutés pour promouvoir les intérêts du Qatar en Israël durant la guerre contre le Hamas, financé par les qataris. 

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