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«J'ai l'intention de gagner»
A 76 ans, Netanyahu sera candidat aux prochaines législatives

Benjamin Netanyahu sera candidat aux législatives israéliennes de 2026. Fragilisé par les guerres au Moyen-Orient, il entend glaner un nouveau mandat.
Publié: il y a 8 minutes
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Netanyahu compte rempiler.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il comptait se présenter aux élections législatives prévues d'ici la fin de l'année, alors qu'il fait face à des critiques concernant sa gestion de la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences.

«Je vais me présenter aux élections et j'ai l'intention de gagner», a déclaré le dirigeant chevronné lors d'une conférence de presse, sa première prise de parole depuis que Washington et Téhéran ont conclu un accord visant à mettre fin à la guerre dans la région.

Le Premier ministre israélien, âgé de 76 ans, a gouverné le pays plus longtemps qu'aucun autre Premier ministre (plus de 18 années cumulées depuis 1996). Il rêve d'un ultime mandat alors qu'il est empêtré dans un procès pour corruption qui dure depuis plus de cinq ans, et qu'il tente d'obtenir une grâce présidentielle.

Torrents de critiques

Ces derniers mois, il a fait l'objet de critiques de plus en plus vives de la part des dirigeants de l'opposition, qui l'accusent de ne pas avoir atteint les objectifs de guerre qu'il s'était fixés après l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023.

Lundi, des responsables israéliens de tout l'échiquier politique ont fustigé l'accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis, affirmant qu'il ne répondait pas aux préoccupations sécuritaires d'Israël.

Naftali Bennett, ancien Premier ministre et principal concurrent de M. Netanyahu aux prochaines élections, a déclaré que l'accord marquait un «tournant dangereux pour la sécurité d'Israël».

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