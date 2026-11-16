Des opposants accusent Netanyahu d'une tentative de «coup d'Etat»

Yaïr Lapid et Youssef Jabareen accusent Benjamin Netanyahu d’une tentative de «coup d’Etat», après des révélations sur une possible manipulation visant les partis arabes lors des législatives israéliennes du 27 octobre.

AFP Agence France-Presse

Deux dirigeants de l'opposition israélienne ont accusé Benjamin Netanyahu d'avoir tenté un «coup d'État», après des informations de presse imputant à des proches du Premier ministre sortant une manipulation à l'encontre des partis arabes au moment des législatives.

«A mesure que de nouveaux détails émergent, une chose devient claire: il ne s'agissait pas d'une tentative de perturber les élections. C'était une tentative de coup d'État», a écrit lundi sur X Yaïr Lapid, chef de l'opposition lors de la précédente législature.

Le chef de la Liste unifiée, principale formation israélienne à majorité arabe, a lui aussi dénoncé une «tentative de coup d'État». «Si ces conclusions sont confirmées, il s'agit d'un dispositif criminel mis en place au coeur même du pouvoir pour truquer les résultats des élections. Toutes les personnes dont la responsabilité sera établie devront rendre des comptes, y compris Netanyahu», a réagi Youssef Jabareen sur X.

Des accusations visant les partis arabes

La chaîne 12 a affirmé dimanche soir que, la veille des élections du 27 octobre, Ido Norden, chef de cabinet de M. Netanyahu, avait transmis au chef de la police une plainte concernant des militants de Raam, l'autre formation arabe.

M. Norden a orienté les officiers de police vers une prétendue source de renseignement qui, selon la 12, était en fait un ancien employé du bureau du Premier ministre.

Sur la base des allégations de cette source, trois membres de Raam ont été arrêtés le jour du scrutin, soupçonnés de vouloir acheter des voix, le camp Netanyahu accusant dans la foulée les partis arabes de fraude électorale. Les trois hommes ont depuis été relâchés.

Le bureau de M. Netanyahu a qualifié le reportage de «mensonger», affirmant que M. Norden avait «rempli son devoir de citoyen» en mettant la source en contact avec la police.

Le quotidien israélien de gauche Haaretz a également rapporté dimanche que le chef du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, David Zini, avait tenté de faire placer sur écoute les dirigeants de la Liste unifiée, juste avant le scrutin.

Sa demande a toutefois été rejetée par la procureure générale, faute d'éléments suffisants justifiant une telle mesure, selon Haaretz.

Appel à l'ouverture d'une enquête

Le centriste Gadi Eisenkot, actuellement chargé de former un gouvernement à l'issue du scrutin qui n'a dégagé aucune majorité claire, a appelé à «l'ouverture immédiate d'une enquête sur cette affaire».

Le numéro deux de Raam, Yoav Segalovitz, un ancien haut responsable de la police, a aussi réclamé une investigation sur toutes les personnes impliquées, «quelles que soient leurs fonctions».

Benjamin Netanyahu multiplie les attaques contre les partis arabes, qui pourraient jouer un rôle décisif dans la formation d'un gouvernement l'écartant du pouvoir sous la direction de M. Eisenkot, après avoir obtenu un score inédit de 19 sièges au Parlement.