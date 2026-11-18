Les députés israéliens ont élu mardi un proche du centriste Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement, à la présidence du Parlement, infligeant un revers au camp de Benjamin Netanyahu.

AFP Agence France-Presse

Matan Kahana, un ancien membre des forces spéciales israéliennes âgé de 54 ans, a été élu avec 66 voix sur 120 à la présidence de la Knesset, grâce notamment au soutien des partis arabes israéliens. «Un nouveau chapitre s'ouvre pour la Knesset», qui «jouera pleinement et efficacement son rôle d'organe de contrôle» du gouvernement, a réagi Gadi Eisenkot sur X.

La fonction de président du Parlement est importante car il fixe le calendrier des activités parlementaires, et peut donc accélérer ou retarder des débats ou des votes sur des propositions de loi. Cela est d'autant plus capital que Gadi Eisenkot veut détricoter au plus vite l'héritage législatif de M. Netanyahu, notamment une réforme judiciaire que ses détracteurs jugent antidémocratique.

Partis arabes hués

Ce vote intervient dans un contexte d'effervescence politique depuis les élections législatives du 27 octobre, qui n'ont pas permis de départager les camps de Netanyahu et Eisenkot. Ce dernier a été désigné par le président Isaac Herzog pour former un gouvernement et mène d'intenses tractations pour y parvenir. L'élection du président de la Knesset a d'ailleurs été le théâtre de nouvelles tensions: des alliés de Netanyahu ont hué les députés arabes lorsqu'ils ont voté pour M. Kahana.

Le parti de Benjamin Netanyahu, le Likoud, a qualifié de «sombre jour dans l'histoire de la Knesset» la victoire de M. Kahana grâce aux «voix des partisans du terrorisme», en référence aux partis arabes.

«La Knesset est la maison de tous les citoyens israéliens, et je serai un président du Parlement pour tous, peu importe la religion, la race ou le sexe», a déclaré Matan Kahana lors d'une courte allocution après sa victoire.

Ancien militaire

Matan Kahana, membre de Yashar, le parti de Gadi Eisenkot, est surtout connu en Israël pour son passé militaire prestigieux, qui renforce sa stature politique dans une société qui s'est militarisée depuis le 7-Octobre. Comme Benjamin Netanyahu et l'ancien chef de gouvernement Naftali Bennett, il a servi au sein de la Sayeret Matkal, unité d'élite de l'armée israélienne. Fait rare, il est ensuite devenu pilote dans l'armée de l'air, autre corps d'élite de l'armée, où il a atteint le grade de colonel.

Bien que juif pratiquant, il est devenu la bête noire des partis ultraorthodoxes pour avoir engagé des réformes visant à limiter leur contrôle sur le grand rabbinat, institution qui administre la vie religieuse et civile juive en Israël. Matan Kahana succède à Amir Ohana, un proche de Benjamin Netanyahu qui occupait le perchoir depuis 2022.