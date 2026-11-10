La nouvelle Knesset prend ses fonctions sous tension à Jérusalem

Le nouveau Parlement israélien entre en fonction ce mardi à Jérusalem. Avec 67 députés sur 120, l’opposition menée par Gadi Eisenkot cherche à former un gouvernement et à affaiblir Benjamin Netanyahu, privé de majorité.

En bref Le Parlement israélien, la 26e Knesset, commence sa nouvelle législature ce mardi à Jérusalem, avec la prestation de serment de ses 120 députés. Benjamin Netanyahu, Premier ministre sortant, est privé de majorité tandis que son rival Gadi Eisenkot tente de former un gouvernement.

L'opposition, composée de 67 députés, demande une enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant permis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière d’Israël.

La nouvelle Knesset inclut un record de 33 femmes et le plus jeune député élu en Israël, Yonatan Shalev, âgé de 24 ans, tandis que l'opposition propose Matan Kahana comme président du Parlement.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau Parlement prend ses fonctions mardi en Israël, avec un Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu privé de majorité et son rival Gadi Eisenkot en pleines tractations pour former un gouvernement. L'opposition, en position de force, a en ligne de mire plusieurs dossiers sensibles pour le chef du gouvernement sortant, et en premier lieu une commission d'enquête sur le 7-Octobre et d'éventuelles défaillances de Benjamin Netanyahu.

La 26e Knesset tiendra mardi à 16H00 locales (14H00 GMT) sa séance inaugurale, marquée par la prestation de serment de ses 120 députés, en présence notamment du président Isaac Herzog. Cette nouvelle législature s'ouvre dans un paysage politique profondément remanié, après des élections législatives qui ont privé le Premier ministre sortant et ses alliés de leur majorité parlementaire.

Benjamin Netanyahu bénéficie du soutien de 46 députés, contre 67 pour Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major chargé de former le prochain gouvernement. Aucun des deux principaux blocs politiques ne dispose toutefois, à lui seul, de la majorité absolue de 61 sièges. La nouvelle Knesset comptera par ailleurs 33 femmes, un record pour une rentrée parlementaire, ainsi que le plus jeune député jamais élu en Israël, Yonatan Shalev, âgé de 24 ans.

Les cérémonies débuteront dans l'après-midi sur l'esplanade du Parlement, à Jérusalem, où Isaac Herzog sera accueilli par une garde d'honneur. Le président déposera notamment une gerbe devant les monuments dédiés aux soldats israéliens morts au combat et aux victimes d'attentats, avant d'ouvrir officiellement la séance dans l'hémicycle et de prononcer une allocution.

Etat d'alerte

Au-delà du protocole, les députés opposés à Benjamin Netanyahu veulent rapidement la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant permis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Cette instance, un engagement de campagne de Gadi Eisenkot, serait notamment chargée de déterminer les éventuels manquements de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement. Le Premier ministre sortant, qui nie toute faute, s'est jusqu'ici opposé à la création d'une commission d'enquête étatique, dotée par la loi de larges pouvoirs d'investigation.

Sur le plan législatif, l'opposition entend également abroger plusieurs textes adoptés par la coalition sortante, qui disposait de 60 sièges à la veille des élections. Ils visent notamment les dispositions restreignant les prérogatives de la Cour suprême et une loi facilitant la destitution du procureur général. Le premier enjeu pour les nouveaux députés sera toutefois l'élection du président du Parlement, poste occupé jusqu'ici par Amir Ohana, membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, dont il est un proche. L'opposition a désigné pour lui succéder Matan Kahana, qui figurait en cinquième position sur la liste Yashar, le parti de Gadi Eisenkot.

Plusieurs organisations d'extrême droite ont appelé à manifester devant le Parlement pendant la prestation de serment, pour protester contre la perspective de voir un nouveau président de la Knesset élu grâce aux voix des partis à majorité arabe israélienne, qui ont remporté un nombre record de 19 sièges lors des élections.

Le rassemblement est organisé sous le slogan: «On ne remplace pas un président de la Knesset avec les voix de partisans du Hamas», les organisateurs accusant ces formations de soutenir le mouvement islamiste palestinien. Les dirigeants des partis arabes ont condamné les attaques du Hamas en Israël du 7-Octobre, sans toutefois formellement qualifier le mouvement islamiste palestinien de terroriste. La garde parlementaire a été placée en état d'alerte renforcée en prévision de ces manifestations.