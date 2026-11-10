AFP Agence France-Presse
Le ministre d'extrême droite sortant Itamar Ben Gvir a invectivé mardi en Israël le député et chef de la principale liste arabe Youssef Jabareen, lors de la prestation de serment dans le nouveau Parlement, en l'accusant de soutenir le Hamas palestinien.
«A qui prête-t-il allégeance – au Hamas ?», a crié Itamar Ben Gvir. «Quiconque n'est pas loyal» ne devrait pas siéger à la Knesset, a-t-il ensuite ajouté sur X.
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