Le ministre sortant Itamar Ben Gvir a accusé mardi le député arabe Youssef Jabareen de soutenir le Hamas, lors de la prestation de serment au Parlement israélien. «A qui prête-t-il allégeance?», a-t-il lancé.

Itamar Ben Gvir invective un député arabe au Parlement israélien

Itamar Ben Gvir invective un député arabe au Parlement israélien

AFP Agence France-Presse

Le ministre d'extrême droite sortant Itamar Ben Gvir a invectivé mardi en Israël le député et chef de la principale liste arabe Youssef Jabareen, lors de la prestation de serment dans le nouveau Parlement, en l'accusant de soutenir le Hamas palestinien.

«A qui prête-t-il allégeance – au Hamas ?», a crié Itamar Ben Gvir. «Quiconque n'est pas loyal» ne devrait pas siéger à la Knesset, a-t-il ensuite ajouté sur X.