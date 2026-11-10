Isaac Herzog appelle au compromis politique en Israël

Israël reste en proie à des divisions politiques après des élections sans majorité claire. Isaac Herzog exhorte les élus à collaborer, tandis que Gadi Eisenkot s'engage à former un gouvernement d'urgence.

En bref Le président israélien Isaac Herzog a ouvert la 26e Knesset ce mardi et a appelé les partis politiques à trouver des compromis pour former un gouvernement, après des élections sans majorité absolue. Gadi Eisenkot, chargé de constituer un cabinet d'urgence nationale, affronte Benjamin Netanyahu dans une lutte politique tendue

L'opposition, menée par Gadi Eisenkot, demande la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires du 7 octobre 2023. Le Premier ministre sortant Netanyahu s'y oppose fermement, niant toute responsabilité

La Knesset compte 33 femmes, un record, et le plus jeune député israélien jamais élu, Yonatan Shalev, 24 ans. Gadi Eisenkot et ses alliés disposent de 48 sièges, soutenus par 19 députés arabes israéliens, mais restent sous le seuil de la majorité absolue de 61 sièges

AFP Agence France-Presse

Le président Isaac Herzog a exhorté mardi les différentes forces politiques à faire des compromis pour doter Israël d'un nouveau gouvernement, en ouvrant la session du nouveau Parlement après des élections n'ayant dégagé aucune majorité absolue. L'investiture de la 26e Knesset intervient en pleine bataille politique entre le camp du centriste Gadi Eisenkot, chargé par le président Herzog de former un nouveau gouvernement, et le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

«Tendez la main pour des compromis, y compris envers vos rivaux. Considérez-vous les uns les autres avec bonté. La tâche à accomplir est énorme, et requiert de la compétence et de l'expérience qui peuvent être trouvées dans tous les bords de cette assemblée», a déclaré Isaac Herzog après avoir donné trois coups de marteau pour ouvrir la session. Cet appel reflète en creux les fractures qui traversent la classe politique, à l'image d'un pays plus que jamais polarisé et toujours traumatisé par le 7-Octobre.

Les 120 députés de la Knesset ont commencé dans la foulée à prêter serment, puis les manoeuvres politiques débuteront: l'opposition menée par Gadi Eisenkot, en position de force, a en ligne de mire plusieurs dossiers sensibles, en premier lieu la création d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre et d'éventuelles défaillances du Premier ministre sortant. «Je m'engage à former un gouvernement d'urgence nationale le plus vite possible», a déclaré mardi Gadi Eisenkot. Mais sa tâche sera rude. Le bloc de Benjamin Netanyahu a recueilli 53 sièges à l'issue du scrutin mais entre-temps, les sept députés du parti Judaïsme unifié de la Torah (JUT, ultra-orthodoxe) ont pris leurs distances.

Gadi Eisenkot et ses alliés en ont eux 48, soit en deçà des 61 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Knesset. L'ancien chef d'état-major peut néanmoins se prévaloir du soutien déclaré des listes à majorité arabe israélienne (19 sièges supplémentaires). La nouvelle Knesset compte par ailleurs 33 femmes, un record pour une rentrée parlementaire, ainsi que le plus jeune député jamais élu en Israël, Yonatan Shalev, âgé de 24 ans.

Etat d'alerte

Au-delà du protocole, les députés opposés à Benjamin Netanyahu veulent rapidement la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant permis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Cette instance, un engagement de campagne de Gadi Eisenkot, serait notamment chargée de déterminer les éventuels manquements de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement.

Le Premier ministre sortant, qui nie toute faute, s'est jusque-là opposé à la création d'une commission d'enquête étatique, dotée par la loi de larges pouvoirs d'investigation. Sur le plan législatif, l'opposition entend également abroger plusieurs textes adoptés par la coalition sortante. Ils visent notamment les dispositions restreignant les prérogatives de la Cour suprême et une loi facilitant la destitution du procureur général.

Le premier enjeu pour les nouveaux députés sera toutefois l'élection du président du Parlement, poste occupé pour le moment par Amir Ohana, membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, dont il est un proche. L'opposition a désigné pour lui succéder Matan Kahana, ancien officier de l'armée israélienne au parcours prestigieux et ex-ministre qui figurait en cinquième position sur la liste Yashar, le parti de Gadi Eisenkot.

Plusieurs organisations d'extrême droite ont appelé à manifester devant le Parlement pendant la prestation de serment, pour protester contre la perspective de voir un nouveau président de la Knesset élu grâce aux voix des partis à majorité arabe israélienne, qui ont remporté un nombre record de sièges lors des élections.

Le rassemblement est organisé sous le slogan: «On ne remplace pas un président de la Knesset avec les voix de partisans du Hamas», les organisateurs accusant ces formations de soutenir le mouvement islamiste palestinien. Les dirigeants des partis arabes ont condamné les attaques du Hamas en Israël du 7-Octobre, sans toutefois formellement qualifier le mouvement islamiste palestinien de terroriste. La garde parlementaire a été placée en état d'alerte renforcée en prévision de ces manifestations.