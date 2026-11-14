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Bras de fer en Israël
Gadi Eisenkot dénonce les ruses politiques de Benjamin Netanyahu

Chargé de former le prochain gouvernement israélien, Gadi Eisenkot accuse Benjamin Netanyahu de «ruses» après son appel à l’union nationale, alors que des discussions entre leurs partis sont prévues dimanche.
Publié: il y a 13 minutes
Bras de fer politique en Israël entre Gadi Eisenkot et Netanyahu.
Photo: imago/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, a dénoncé samedi les «ruses» de Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre sortant a appelé à un gouvernement d'union nationale et à des négociations, alors que des discussions entre leurs partis sont déjà prévues dimanche.

«Netanyahu appelle à des négociations alors qu'elles sont déjà programmées, affirme vouloir l'unité mais (...) divise et attise les tensions comme si demain n'existait pas», a déclaré l'ancien chef d'état-major, estimant que le Premier ministre sortant était «conscient de sa défaite aux élections». «Bien essayé, mais ces ruses ne prennent pas avec moi», a-t-il ajouté.

Benjamin Netanyahu a de nouveau plaidé samedi pour un gouvernement d'union nationale avec son rival Gadi Eisenkot, seule façon selon lui de «garantir la sécurité d'Israël» face à l'Iran, dont il promet d'éliminer «une fois pour toutes» la menace.

Pas de majorité claire

Sa rencontre jeudi avec Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, «n'a fait que renforcer (sa) conviction qu'il est essentiel, à l'heure actuelle, de former un gouvernement d'union nationale», a affirmé Netanyahu dans une déclaration vidéo.

Ce gouvernement devrait selon lui rassembler «tous les partis» reconnaissant «Israël comme l’Etat du peuple juif», pour faire face aux défis sécuritaires, notamment l'Iran, dont le régime «n'hésitera pas à utiliser l'arme nucléaire contre nous», a-t-il assuré.

Soutenu par 67 députés à l'issue des législatives du 27 octobre, Eisenkot dispose de 28 jours, éventuellement prolongés de 14 jours, pour former un gouvernement après un scrutin sans majorité claire. Les tractations s'annoncent difficiles, notamment autour de la participation des partis arabes israéliens, qui disposent de 19 sièges et pourraient jouer un rôle décisif.

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