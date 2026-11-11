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Fausse alerte selon la police
Des «messages menaçants» envoyés à plus de 300 écoles en Irlande et au Royaume-Uni

Des centaines d’écoles au Royaume-Uni et en Irlande ont reçu mercredi des messages menaçants. Les autorités, qui jugent ces alertes non crédibles, enquêtent sur une possible source étrangère.
Publié: 13:39 heures
Plus de 300 écoles en Irlande et au Royaume-Uni ont reçu des «messages menaçants» jugés non crédibles par la police.
Photo: imago images/Xinhua
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ATS Agence télégraphique suisse

De nombreuses écoles au Royaume-Uni et en Irlande ont reçu mercredi des «messages menaçants», ont annoncé les forces de police, qui considèrent ces incidents comme de «fausses alertes». Au même moment, des centaines d'écoles ont été évacuées dans toute l'Italie après de fausses alertes à la bombe.

Des incidents similaires ont affecté récemment des vols commerciaux en Europe, ainsi que des médias. Le mois dernier déjà, des centaines d'écoles en Irlande du Nord, en Ecosse, en Hongrie et en Serbie avaient été visées par des fausses alertes.

En Irlande du Nord, la police a affirmé mercredi enquêter sur des «courriels menaçants» envoyés à plus de 300 écoles, émanant d'une source «extérieure au Royaume-Uni». Des menaces similaires ont été reçues par des établissements en Ecosse, dont plusieurs ont été évacués, selon la presse, même si la police locale a indiqué dans un communiqué que de telles évacuations n'étaient pas jugées nécessaires.

«Pas une menace crédible»

Les courriels «ont été largement diffusés (...) à travers le Royaume-Uni et notre évaluation demeure qu'ils ne constituent pas une menace crédible», a précisé la police écossaise. En République d'Irlande, de tels messages ont aussi été envoyés à «un certain nombre d'établissements scolaires», selon la police, qui juge également que «cette menace n'est pas crédible et ne recommande» pas non plus de procéder à des évacuations.

Dans ce contexte de fausses alertes qui ont ravivé les craintes d'attaques hybrides, l'Irlande a déployé un dispositif de sécurité inédit pour recevoir cette semaine à Dublin une cinquantaine de dirigeants européens.

La capitale irlandaise accueille jeudi le sommet des 47 pays de la Communauté politique européenne (CPE) où est notamment attendu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis vendredi un sommet informel des 27 dirigeants de l'UE, dont l'Irlande assume actuellement la présidence tournante.

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