DE
FR

Courriel menaçant
Plusieurs médias irlandais évacués après des alertes à la bombe

Des médias irlandais ont été visés vendredi matin par une alerte à la bombe envoyée par courriel, entraînant des évacuations à Dublin. La police dit examiner une menace contre des organisations médiatiques en Irlande et en Europe.
Publié: 11:54 heures
Depuis quelques jours, des dizaines de fausses alertes à la bombe dans des aéroports ont perturbé le trafic aérien.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les locaux de plusieurs médias irlandais dont le groupe audiovisuel RTÉ ont été évacués vendredi matin après avoir reçu une alerte à la bombe, le vice-Premier ministre irlandais jugeant la situation «très sérieuse et évolutive».

Les locaux de RTÉ à Dublin «ont été évacués à la suite d'une alerte à la bombe. L'alerte a été donnée après l'envoi, ce matin, d'un courriel au groupe audiovisuel», a indiqué le groupe audiovisuel public irlandais sur son site, soulignant que d'autres médias avaient également reçu ce message.

A lire aussi
Douze alertes à la bombe ont perturbé des liaisons européennes jeudi marin.
Pagaille dans le ciel européen
Au moins 12 vols perturbés par une alerte à la bombe en une seule matinée
Lufthansa Airbus A320 Landing Silhouette of an airplane flying in the clouds. Lufthansa Airbus A320 passenger airplane a
La situation suivie de près
Un A320 reliant Dublin à Rome dérouté en France après une alerte à la bombe

Le quotidien The Irish Independent a lui aussi indiqué sur son site avoir reçu une alerte et évacué son personnel après avoir reçu ce courriel. La police irlandaise a déclaré avoir «connaissance d'une menace contre des organisations médiatiques ici et en Europe», ajoutant que ces menaces feraient l'objet d'une enquête.

«Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une personne derrière cette opération ou d'une action coordonnée», a déclaré le vice-Premier ministre Simon Harris à la radio Cork 96FM, évoquant une «situation très sérieuse et évolutive».

Les employés de la radio Newstalk ont également été évacués, selon son animatrice Claire Byrne. «Cette alerte était un canular», a-t-elle déclaré en revenant ensuite à l'antenne. La radio Today FM ou la chaîne Virgin Media ont aussi été affectées, selon les médias irlandais.

Le Premier ministre irlandais Michéal Martin a dit «prendre au sérieux cette menace», qui intervient après des «efforts coordonnés pour perturber le trafic aérien» et avant des réunions européennes de haut niveau prévues à Dublin la semaine prochaine dans le cadre de la présidence irlandaise de l'UE.

Depuis plusieurs jours, des séries de fausses alertes à la bombe dans des avions perturbent le trafic aérien européen, des avions de chasse ayant dû à plusieurs reprises décoller pour escorter des appareils.

Jeudi, l'armée de l'Air française a annoncé que deux avions de combat avaient escorté en Normandie un vol Dublin-Rome de la compagnie irlandaise Aer Lingus, après une alerte des autorités italiennes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus