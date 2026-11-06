Des médias irlandais ont été visés vendredi matin par une alerte à la bombe envoyée par courriel, entraînant des évacuations à Dublin. La police dit examiner une menace contre des organisations médiatiques en Irlande et en Europe.

Plusieurs médias irlandais évacués après des alertes à la bombe

Plusieurs médias irlandais évacués après des alertes à la bombe

AFP Agence France-Presse

Les locaux de plusieurs médias irlandais dont le groupe audiovisuel RTÉ ont été évacués vendredi matin après avoir reçu une alerte à la bombe, le vice-Premier ministre irlandais jugeant la situation «très sérieuse et évolutive».

Les locaux de RTÉ à Dublin «ont été évacués à la suite d'une alerte à la bombe. L'alerte a été donnée après l'envoi, ce matin, d'un courriel au groupe audiovisuel», a indiqué le groupe audiovisuel public irlandais sur son site, soulignant que d'autres médias avaient également reçu ce message.

Le quotidien The Irish Independent a lui aussi indiqué sur son site avoir reçu une alerte et évacué son personnel après avoir reçu ce courriel. La police irlandaise a déclaré avoir «connaissance d'une menace contre des organisations médiatiques ici et en Europe», ajoutant que ces menaces feraient l'objet d'une enquête.

«Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une personne derrière cette opération ou d'une action coordonnée», a déclaré le vice-Premier ministre Simon Harris à la radio Cork 96FM, évoquant une «situation très sérieuse et évolutive».

Les employés de la radio Newstalk ont également été évacués, selon son animatrice Claire Byrne. «Cette alerte était un canular», a-t-elle déclaré en revenant ensuite à l'antenne. La radio Today FM ou la chaîne Virgin Media ont aussi été affectées, selon les médias irlandais.

Le Premier ministre irlandais Michéal Martin a dit «prendre au sérieux cette menace», qui intervient après des «efforts coordonnés pour perturber le trafic aérien» et avant des réunions européennes de haut niveau prévues à Dublin la semaine prochaine dans le cadre de la présidence irlandaise de l'UE.

Depuis plusieurs jours, des séries de fausses alertes à la bombe dans des avions perturbent le trafic aérien européen, des avions de chasse ayant dû à plusieurs reprises décoller pour escorter des appareils.

Jeudi, l'armée de l'Air française a annoncé que deux avions de combat avaient escorté en Normandie un vol Dublin-Rome de la compagnie irlandaise Aer Lingus, après une alerte des autorités italiennes.